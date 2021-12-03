Експерти наголошують, що Вікіпедія – це інструмент, який може бути дуже корисним у навчальному процесі, якщо його використовувати правильно.

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Щоб українські школярі, студенти, їхні батьки та педагоги могли отримати у Вікіпедії точну та перевірену інформацію на теми шкільної програми, ГО "Вікімедіа Україна" щороку проводить конкурс "Вікіпедія для школи".

Категорії конкурсу у 2021 – 2022 році:

  • історія України
  • всесвітня історія
  • географія
  • зарубіжна література
  • інформатика
  • математика
  • українська література
  • українська мова
  • фізика

Як вчителям взяти участь

  • Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися в українській Вікіпедії та заповнити анкету.
  • У період з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 потрібно створити чи поліпшити матеріали зі списку пропонованих статей.

Як створювати статті під час конкурсу

  • Зареєструйтеся у Вікіпедії та/або увійдіть під своїм обліковим записом.
  • Оберіть тему (навчальний предмет).
  • Доведіть статтю за якістю принаймні до рівня базових вимог.
  • Додайте конкурсний шаблон (Wiki for school 2021) на сторінці обговорення створеної чи поліпшеної статті.
  • До кінця конкурсного періоду поліпшуйте статтю, щоби підвищити її оцінку, а отже й ваші шанси на перемогу.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що всіх українських вчителів забезпечать новими ноутбуками. Так, цього року їх отримають понад 60 тисяч педагогів, а вже до 2023 року – кожен вчитель матиме ноутбук.