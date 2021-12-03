Експерти наголошують, що Вікіпедія – це інструмент, який може бути дуже корисним у навчальному процесі, якщо його використовувати правильно.

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Щоб українські школярі, студенти, їхні батьки та педагоги могли отримати у Вікіпедії точну та перевірену інформацію на теми шкільної програми, ГО "Вікімедіа Україна" щороку проводить конкурс "Вікіпедія для школи".

Категорії конкурсу у 2021 – 2022 році:

історія України

всесвітня історія

географія

зарубіжна література

інформатика

математика

українська література

українська мова

фізика

Як вчителям взяти участь

Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися в українській Вікіпедії та заповнити анкету.

У період з 1 грудня 2021 до 28 лютого 2022 потрібно створити чи поліпшити матеріали зі списку пропонованих статей.

Цікаво! За результатами оцінювання журі вчителів нагородять цінними призами, а всі активні учасники зможуть отримати сертифікати участі та сувеніри.

Як створювати статті під час конкурсу

Зареєструйтеся у Вікіпедії та/або увійдіть під своїм обліковим записом.

Оберіть тему (навчальний предмет).

Доведіть статтю за якістю принаймні до рівня базових вимог.

Додайте конкурсний шаблон (Wiki for school 2021) на сторінці обговорення створеної чи поліпшеної статті.

До кінця конкурсного періоду поліпшуйте статтю, щоби підвищити її оцінку, а отже й ваші шанси на перемогу.

Зверніть увагу! Поліпшувати та створювати статті, що не є серед пропонованих організаторами можна, але лише якщо це наперед узгоджено.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що всіх українських вчителів забезпечать новими ноутбуками. Так, цього року їх отримають понад 60 тисяч педагогів, а вже до 2023 року – кожен вчитель матиме ноутбук.