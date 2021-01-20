Державний департамент США запрошує студентів-бакалаврів, які навчаються на 1 та 2 курсах в українських вишах, взяти участь у відкритому конкурсі на програму обміну з компонентом "STEM та підприємництво".

Зазначимо, що компонент програми "STEM та підприємництво" може покращити академічні знання та навички учасників у галузях STEM (природничі науки, технології, інженерні спеціальності і математика) і підприємництво, повідомляє Посольство США в Україні.

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Програма обміну в США розпочнеться із січня 2022 року. Фіналісти не можуть впливати на дати чи відкладати участь у програмі на пізніший термін.

Процес подання анкет триватиме до 28 лютого 2021 року. Додаткову інформацію можна отримати, написавши на електронну пошту KyivUGRAD@state.gov.

Хто може взяти участь

Вимоги до кандидатів:

українці, які є студентами 1 чи 2 курсу денної форми навчання в університетах.

в університетах. високий рівень академічної успішності, соціальної активності та лідерський потенціал.

володіння англійською мовою на рівні, достатньому для навчання та спілкування в англомовному середовищі.

Окрім того, учасники програми мають бути старші за 18 років, мати можливість почати навчання із січня 2022 року та відповідати вимогам для отримання візи учасника програми обміну для в’їзду до США.

Кандидатів розглядатимуть незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, етнічної приналежності або гендерної ідентичності.

Як будуть відбирати учасників? Студентів обиратимуть за такими критеріями: успішність у навчанні, лідерські якості, активність у громадському житті, володіння англійською мовою, мотивація й готовність до програми.

Яким буде навчання у США

Фіналісти навчатимуться у США за будь-якими спеціальностями один семестр без отримання ступеня. Учасникам, які планують навчання за спеціальностями юриспруденція або медицина, пропонують вивчення тільки базових курсів цих спеціальностей.

Так, студенти будуть вивчати предмети у своїй фаховій галузі, а також предмети з американістики. Стандартна кількість академічних кредитів за семестр – 12.

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Додамо, що програма обміну студентами передбачає оплату проїзду учасників, оплату вартості навчання, проживання та харчування, а також медичне страхування, всі підручники та щомісячну стипендію.

Проживатимуть студенти в гуртожитках. До того ж, під час навчання вони мають займатися волонтерською діяльністю щонайменше 20 годин.

Учасники програми будуть розміщені в коледжах та університетах по всій території США. Студенти самі не можуть обирати коледж чи університет.