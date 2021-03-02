Нова освітня ініціатива: українських школярів навчатимуть за допомогою серіалу

Компанія MasterCard у співпраці з Асоціацією "ЄМА" та за підтримки МОН представила освітній веб серіал "Фінансовий SkillUp. Школа платіжної грамотності". Його планують показувати в українських школах.

Завдання проєкту – допомогти підліткам засвоїти базові навички безготівкових розрахунків та розібратися з ключовими правилами безпеки. Серіал складається із п’яти відео по 5 – 8 хвилин. Вони вже доступні у спеціальному розділі на сайті компанії Mastercard та ютуб-каналі, а також на онлайн-порталі Міністерства освіти і науки України.

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Про що серіал

Підлітки Саня та Соня у серіалі обговорюють платіжні рішення й те, як безпечно користуватися банківськими картками. Діти розповідають, для чого потрібні NFC-чипи, а також оглядають всі переваги та недоліки безготівкових розрахунків.

Серіал має на меті розвинути фінансову грамоту дітей на прикладі їх однолітків. Безпека у користуванні фінансовими інструментами є однією з головних тем проєкту.

Елементи серіалу в школах

Компанія MasterCard підписала меморандум з Міністерством освіти і науки України. Відзняті серії серіалу ввійдуть до програми шкільного факультативу "Фінансова грамотність".

Молодь потребує фінансової освіти, адже активний розвиток цифрових сервісів та загальний курс країни на диджиталізацію вимагають все більшої обізнаності щодо правил безпеки та користування фінансовими інструментами,

– наголошує директорка з питань публічної політики MasterCard Марина Краснопольська.

Нагадаємо, що згідно з новою типовою освітньою програмою, учні 8 та 9 класів у школах вивчатимуть предмет під назвою "Підприємництво і фінансова грамотність". В дітей розвиватимуть здатність активно брати участь в розвитку суспільства, керувати власним життям та кар'єрою, а також вміти розв'язувати проблеми.

Проєкт "Фінансовий SkillUp. Школа платіжної грамотності": дивіться відео