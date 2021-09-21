Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павличенко розповіла, що в Україні цього року зареєстрували майже 3 000 кримінальних правопорушень, вчинених дітьми або за їх участю. Стільки ж злочинів проти самих дітей.

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Тому у школах хочуть створити посаду вихователя безпеки. До цього проєкту приєднуються міжнародні партнери UNICEF.

Ми вже розробляємо тематичний план, за яким будемо навчати вихователів безпеки. Це будуть не поліцейські, а вихователі, які пройдуть відповідний відбір і навчання на базі навчальних закладів системи МВС,

– сказала Павличенко.

Що будуть робити вихователі безпеки у школах

За її словами, вихователі безпеки будуть постійно перебувати в школах і взаємодіяти з поліцейськими офіцерами, батьками, дітьми та адміністрацією шкіл.

Павличенко наголосила, що якщо з’явиться інформації, на яку потрібно реагувати, вони будуть передавати її в поліцію і працювати з оперативниками, щоб створити безпечне середовище в школі.

В невеликих школах, які розташовані поруч, буде лише один вихователь на кілька закладів освіти.

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У МВС додали, що з 1 по 10 вересня майже 200 шкільних офіцерів поліції у 37 містах країни проводили інтерактивні навчання для школярів в рамках акції МВС "День знань".

До слова, у школі Києва вчитель трудового навчання побив п’ятикласника. Директорка підтвердила, що інцидент дійсно був, та наголосила, що там перевіряють всі обставини і обов’язково покарають вчителя у випадку доведення провини.