А всі свої знахідки школярі самостійно додаватимуть на онлайн-платформу "Червона точка пам’яті", створену Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

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На платформі школярі зможуть працювати з реальними історичними джерелами, які вони будуть знаходити самостійно або з допомогою родичів.

Експертка з загальної середньої та дошкільної освіти МОН Раїса Євтушенко вважає, що такий підхід навчить школярів працювати з артефактами та поглиблювати знання.

А координаторка освітніх проєктів Меморіального центру Анна Мазарчук каже, що завдяки онлайн-платформі школярі зможуть думати та діяти як історики.

Ми хочемо, щоб усі школярі вивчали історію не тільки за параграфами підручників, а й у спільній дослідницькій діяльності,

– зазначила вона.

А залучення вчителів-методистів та педагогів-практиків із різних регіонів сприятиме впровадженню проєктів у реальних шкільних умовах.

Коли з'явиться платформа? На платформі будуть зберігатися матеріали для вивчення історії Другої світової війни та Голокосту. У вересні її презентують для широкого загалу.

У МОН запевнили, що на основі цієї платформи будуть створювати матеріали для Національного уроку пам’яті. Він запланований до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

До слова, цього року майже 20% українських абітурієнтів не склали ЗНО з історії України. В УЦОЯО наголосили, що ці діти не володіють картографічними вміннями, не орієнтуються в історичній хронології тощо.

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