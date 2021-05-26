В українських школах запустять систему пропуску "оплати обличчям": для чого вона

У школах України хочуть впровадити біометричну систему безпечного доступу. Ця технологія має назву "Оплати обличчям" FacePay24, і це перший пілотний проєкт ПриватБанку і Visa.

Його вже почали тестувати в Київському ліцеї №157. Надалі цю технологію будуть використовувати для пропуску не тільки в заклади освіти, а й інші громадські установи.

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Зазначимо, що технологія FacePay24 забезпечує безпеку системи за допомогою біометрії. Зокрема, вона забезпечує повний захист персональних даних за світовими стандартами.

Контроль допуску та відвідування шкіл

Ця технологія включає в себе передачу push-повідомлень на телефони батьків учнів про час, коли дитина прийшла в школу і пішла з неї. Тобто по обличчю буде проводитися розпізнавання школярів і працівників установи.

Вона також дозволяє обмежує доступ сторонніх осіб до приміщення.

За що ще відповідатиме нова система

Технологія також визначає температуру, фіксує відсутність захисної маски та сигналізує про необхідність її одягнути.

Вона включатиме адресний доступ до навчального контенту, педагогічних кейсів вчителів, даних про успішність учнів, адміністративну діяльність тощо.

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Також технологія FacePay24 дозволить перейти на цифрову платформу і безконтактні способи оплати харчування в ліцеї та використання платних послуг.

У ПриватБанку додали, що разом із Visa вони випустили 10 тисяч дитячих Карток "Юніора". Для їх власників у 20 школах діятиме акція: 25% кешбеку при оплаті обличчям.