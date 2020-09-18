В Україні у 6,5 тисяч шкіл є інклюзивні класи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Загалом таких класів налічується понад 18 тисяч.

Як запевнили в пресслужбі МОН, інклюзивні класи створюються для навчання дітей з особливими освітніми потребами за місцем проживання (за заявою батьків).

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Наразі кількість таких класів — 17 тисяч 698, вони розмішені у 6 496 школах країни.

Останнім часом до Міністерства освіти і науки надходить інформація, що керівники шкіл відмовляють батькам у прийомі дітей з особливими освітніми потребами.

Тому батьки мають звернутися до школи із письмовою заявою, і керівник закладу не має права відмовити. "Ми насамперед маємо думати про дитину та її потреби. І для школи це має бути завданням, а не проблемою", – зазначили в МОН.

Зазначимо, що кількість дітей з особливими освітніми потребами в одному класі має становити не більше трьох осіб.

За кожною дитиною школа отримуватиме кошти субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки. За ці кошти дитину необхідно забезпечити допоміжними засобами для навчання та додатковими психолого-педагогічними послугами. У 2020 році на інклюзивне навчання було виділено 504 мільйони гривень.