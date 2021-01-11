Державна служба якості освіти у 2021 році проведе оцінювання якості освітньої діяльності в українських школах. Загалом планують перевірити понад 260 закладів освіти.

Під час аудиту експерти будуть вивчати освітнє середовище шкіл, систему оцінювання учнів, педагогічну та управлінську діяльність закладів освіти. Відповідний план проведення аудитів вже затвердила Держслужба.

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Аудити відбудуться вже у січні-травні та вересні-грудні 2021 року в школах 21 області та столиці України.

Як часто проводять аудит у школах? Планово інституційний аудит проводять один раз на 10 років. Але за бажанням директора школи можливі позапланові перевірки. Додамо, що аудит триває не більше 10 днів для великих шкіл та не більше 5 для малих.

Що перевірятимуть у школах

Наскільки у школі комфортні та безпечні умови навчання та праці. Чи немає у школі насильства чи дискримінації. Чи освітній простір розвиває та мотивує. Чи є у школі відкрита, прозора і зрозуміла система оцінювання навчальних досягнень учнів. Чи системно відстежують та коригують результати навчання кожної дитини. Наскільки ефективно педагоги планують свою роботу: чи використовують сучасні освітні підходи, щоб організувати навчальний процес. Як налагоджують співпрацю з учнями, їх батьками чи працівниками школи. Чи формує школа у відносинах довіру, прозорість, дотримання етичних норм. Наскільки ефективна кадрова політика і наскільки забезпечені можливості для професійного розвитку педагогів. Чи формується і впроваджується політика академічної доброчесності.

Хто здійснюватиме аудит у школах? Роботу закладу оцінюватиме окремо створена експертна група. До її складу входитимуть освітяни, які мають досвід роботи у школі не менше п'яти років, вищу педагогічну освіту або вищу кваліфікаційну категорію, а також пройшли спеціальне навчання.

В експертній групі має бути не більше 12 і не менше трьох членів. Також до її роботи можуть долучити представників громадськості.

За результатами оцінювання кожна школа отримає висновок та рекомендації щодо удосконалення своєї діяльності.