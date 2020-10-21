Українські виші отримають 160 мільйонів євро на реконструкцію будівель: перелік університетів
Європейський інвестиційний банк планує інвестувати 160 мільйонів євро в енергомодернізацію будівель українських університетів. Зокрема, реконструюють понад 20 вишів.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки за результатами наради заступника міністра МОН Ігоря Гарбарука, представників Мінфіну, Європейського інвестиційного банку та Північної екологічної корпорації.
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Загалом, планують зробити енергоаудит та реконструкцію понад 200 будівель у 21 університеті, а також укомплектувати сучасним обладнанням навчальні корпуси та гуртожитки.
Бюджет проєкту становить майже 160 мільйонів євро. Це інвестиції в заходи з енергоефективності, що включають модернізацію будівель, їх теплові та електричні системи, що в комплексі має призвести до енергозаощаджень та комфортних умов навчання.
Вже відомо, які університети отримають можливість модернізації. Так, до першої фази проєкту включено 7 українських університетів:
- Національний педагогічний університет ім. Драгоманова;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- НТУ "Харківський політехнічний інститут";
- Полтавський національний технічний університет ім.Кондратюка;
- Чернігівський національний технологічний університет;
- Сумський державний університет;
- Вінницький національний технічний університет.
До другої фази увійшли 14 університетів:
- Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
- Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний університет харчових технологій;
- Одеська державна академія будівництва та архітектури;
- Луцький національний технічний університет;
- Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет "Києво-Могилянська академія";
- Національний університет водного господарства та природокористування;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Ужгородський національний університет;
- Київський національний університет будівництва та архітектури.