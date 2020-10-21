Європейський інвестиційний банк планує інвестувати 160 мільйонів євро в енергомодернізацію будівель українських університетів. Зокрема, реконструюють понад 20 вишів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки за результатами наради заступника міністра МОН Ігоря Гарбарука, представників Мінфіну, Європейського інвестиційного банку та Північної екологічної корпорації.

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Загалом, планують зробити енергоаудит та реконструкцію понад 200 будівель у 21 університеті, а також укомплектувати сучасним обладнанням навчальні корпуси та гуртожитки.

Бюджет проєкту становить майже 160 мільйонів євро. Це інвестиції в заходи з енергоефективності, що включають модернізацію будівель, їх теплові та електричні системи, що в комплексі має призвести до енергозаощаджень та комфортних умов навчання.

Вже відомо, які університети отримають можливість модернізації. Так, до першої фази проєкту включено 7 українських університетів:

Національний педагогічний університет ім. Драгоманова;

Національний університет "Львівська політехніка";

НТУ "Харківський політехнічний інститут";

Полтавський національний технічний університет ім.Кондратюка;

Чернігівський національний технологічний університет;

Сумський державний університет;

Вінницький національний технічний університет.

До другої фази увійшли 14 університетів: