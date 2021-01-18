Замість червоних дипломів: у Міносвіти пояснили, як і кому видаватимуть дипломи з відзнакою
Заклади вищої освіти можуть вказувати інформацію про особливі досягнення випускників у додатку до диплома. Також вимоги до присудження відзнаки ВНЗ визначають самостійно.
Відповідну інформацію заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплому європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація". Про це повідомила пресслужба міністерства освіти і науки.
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"Вимоги до присудження відзнаки також визначають ЗВО самостійно", – мовиться у повідомленні.
Документи про вищу освіту
Також у МОН нагадала, що законом України "Про вищу освіту" встановлено такі види документів про вищу освіту за відповідними ступенями:
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії чи доктора мистецтва;
- диплом доктора наук.
Останні зміни щодо оформлення дипломів: коротко
- Раніше МОН поінформувало про затвердження форм документів про вищу освіту.
- Міністр освіти Сергій Шкарлет підписав наказ про нові форми дипломів для бакалаврів та магістрів. Це означало, що "червоних" дипломів про вищу освіту більше не буде.
- Нові форми документів будуть застосовуватися вже з 1 січня 2021 року.
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