Заклади вищої освіти можуть вказувати інформацію про особливі досягнення випускників у додатку до диплома. Також вимоги до присудження відзнаки ВНЗ визначають самостійно.

Відповідну інформацію заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплому європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація". Про це повідомила пресслужба міністерства освіти і науки.

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"Вимоги до присудження відзнаки також визначають ЗВО самостійно", – мовиться у повідомленні.

Документи про вищу освіту

Також у МОН нагадала, що законом України "Про вищу освіту" встановлено такі види документів про вищу освіту за відповідними ступенями:

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом магістра;

диплом доктора філософії чи доктора мистецтва;

диплом доктора наук.

Зазначимо! Про те, яка обов'язкова інформація повинна бути в документах про вищу освіту (наукові ступені), можна прочитати у Постанові КМУ "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)".

Останні зміни щодо оформлення дипломів: коротко

Раніше МОН поінформувало про затвердження форм документів про вищу освіту.

Міністр освіти Сергій Шкарлет підписав наказ про нові форми дипломів для бакалаврів та магістрів. Це означало, що "червоних" дипломів про вищу освіту більше не буде.

Нові форми документів будуть застосовуватися вже з 1 січня 2021 року.

Останні новини про вищу освіту в Україні читайте за посиланням.