За словами керівниці відділу міжнародного співробітництва НАУКМА Лариси Човнюк, в академічному середовищі з’явилося безліч застережень щодо цього законопроєкту.
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"То про що ж ідеться – про повернення російської мови в українські виші чи лише про дуже локальне питання мови навчання іноземців у закладах вищої освіти України?", – запитує Човнюк.
Як в українські виші хочуть повернути російську мову
Вона наголосила, що законопроєкт справді пропонує уможливити навчання іноземних студентів іноземними мовами.
Проте авторів законопроєкту говорять насамперед про студентів із пострадянських країн, кількість яких в українських вишах з 2018 по 2021 рік зменшилася на 9%.
А отже йдеться про російську мову навчання для іноземних студентів в Україні і про те, що саме без російської мови українські виші нібито "втрачають" студентів, зокрема з Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Таджикистану тощо,
– заявила Човнюк.
За її словами, також згадується і французька мова для навчання в Україні, наприклад для студентів із Марокко, але це дуже побіжно.
"Таким чином, за рахунок псевдопатріотичних аргументів на кшталт "не віддаймо абітурієнтів Росії" маємо пропозицію про “утримання” (чи повернення) російської мови в українському академічному просторі", – додала вона.
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Окрім того, студенти, які будуть навчаться в Україні російською мовою, будуть користуватися літературою і джерелами цією ж мовою. А отже українські університети будуть купувати російськомовні публікації чи доступ до них замість того, щоб купувати найновіші англомовні джерела.
Цікавить всіх і питання, як, де і хто готуватиме російськомовних викладачів. Чи будуть тоді конференції та публікації проходити в пострадянському просторі замість глобального англомовного?
Чи дійсно іноземцям потрібна російська мова навчання
Водночас літературознавиця Марія Зубрицька каже про зміни статусу російської мови як мови спілкування та навчання у країнах Центральної Азії. Наприклад:
- в Туркменістані – 82% населення узагалі не розмовляє російською, а навчання в школах і вишах російською мовою не проводиться,
- в Узбекистані – 59% людей не розмовляють російською,
- Казахстан – до 2025 року перейде на латинську абетку.
Тож, якщо Україна таки приваблюватиме студентів із цих країн своїми освітніми пропозиціями, чи не буде російська для них такою ж іноземною, як українська або англійська? Окрім того, іноземці вже почали вивчати українську мову.
Аргумент "Україна свідомо віддасть абітурієнтів із пострадянських країн, котрі бажають навчатися російською, країні-агресору, якщо не дозволимо російську мову навчання в нас", – хибний. Адже чи поїдуть до нас на російськомовне платне навчання ті абітурієнти, котрим Росія пропонуватиме численні стипендії,
– запевняє Човнюк.
Які виші не підтримують навчання російською мовою для іноземців
- Києво-Могилянська академія закликала не підтримувати законопроєкт проросійська мову. Виш пропонує розвивати насамперед якісні українськомовні й англомовні освітні програми, запрошуючи до навчання іноземних студентів.
- Львівський національний університет ім. Івана Франка ухвалив недоцільність схвалення законопроєкту № 3717, там вважають, що це призведе до зменшення простору функціонування української мови.
- Острозька академія також опублікувала відкриту заяву щодо законопроєкту №3717. За словами науковців, він несе у собі низку невідворотних і негативних наслідків для української вищої освіти.
До слова, депутат від ЄС Володимир В'ятрович оцінює рішення про іноземну мову навчання як чергову спробу наступу на українську мову.
Парламентський комітет з питань освіти підтримав русифікаторський проєкт 3717. Але він навіть не про освіту, він про мову. Це чергова спроба змінити функціонування української як державної. Тепер не через відповідний закон, а через закон про вищу освіту,
– каже він.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також виступає категорично проти такої законодавчої ініціативи.