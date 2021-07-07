За словами керівниці відділу міжнародного співробітництва НАУКМА Лариси Човнюк, в академічному середовищі з’явилося безліч застережень щодо цього законопроєкту.

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"То про що ж ідеться – про повернення російської мови в українські виші чи лише про дуже локальне питання мови навчання іноземців у закладах вищої освіти України?", – запитує Човнюк.

Як в українські виші хочуть повернути російську мову

Вона наголосила, що законопроєкт справді пропонує уможливити навчання іноземних студентів іноземними мовами.

Проте авторів законопроєкту говорять насамперед про студентів із пострадянських країн, кількість яких в українських вишах з 2018 по 2021 рік зменшилася на 9%.

А отже йдеться про російську мову навчання для іноземних студентів в Україні і про те, що саме без російської мови українські виші нібито "втрачають" студентів, зокрема з Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Таджикистану тощо,

– заявила Човнюк.

За її словами, також згадується і французька мова для навчання в Україні, наприклад для студентів із Марокко, але це дуже побіжно.

"Таким чином, за рахунок псевдопатріотичних аргументів на кшталт "не віддаймо абітурієнтів Росії" маємо пропозицію про “утримання” (чи повернення) російської мови в українському академічному просторі", – додала вона.

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Окрім того, студенти, які будуть навчаться в Україні російською мовою, будуть користуватися літературою і джерелами цією ж мовою. А отже українські університети будуть купувати російськомовні публікації чи доступ до них замість того, щоб купувати найновіші англомовні джерела.

Цікавить всіх і питання, як, де і хто готуватиме російськомовних викладачів. Чи будуть тоді конференції та публікації проходити в пострадянському просторі замість глобального англомовного?

Чи дійсно іноземцям потрібна російська мова навчання

Водночас літературознавиця Марія Зубрицька каже про зміни статусу російської мови як мови спілкування та навчання у країнах Центральної Азії. Наприклад:

в Туркменістані – 82% населення узагалі не розмовляє російською, а навчання в школах і вишах російською мовою не проводиться,

в Узбекистані – 59% людей не розмовляють російською,

Казахстан – до 2025 року перейде на латинську абетку.

Тож, якщо Україна таки приваблюватиме студентів із цих країн своїми освітніми пропозиціями, чи не буде російська для них такою ж іноземною, як українська або англійська? Окрім того, іноземці вже почали вивчати українську мову.

Аргумент "Україна свідомо віддасть абітурієнтів із пострадянських країн, котрі бажають навчатися російською, країні-агресору, якщо не дозволимо російську мову навчання в нас", – хибний. Адже чи поїдуть до нас на російськомовне платне навчання ті абітурієнти, котрим Росія пропонуватиме численні стипендії,

– запевняє Човнюк.

Які виші не підтримують навчання російською мовою для іноземців

Києво-Могилянська академія закликала не підтримувати законопроєкт проросійська мову. Виш пропонує розвивати насамперед якісні українськомовні й англомовні освітні програми, запрошуючи до навчання іноземних студентів.

закликала не підтримувати законопроєкт проросійська мову. Виш пропонує розвивати насамперед якісні українськомовні й англомовні освітні програми, запрошуючи до навчання іноземних студентів. Львівський національний університет ім. Івана Франка ухвалив недоцільність схвалення законопроєкту № 3717, там вважають, що це призведе до зменшення простору функціонування української мови.

ухвалив недоцільність схвалення законопроєкту № 3717, там вважають, що це призведе до зменшення простору функціонування української мови. Острозька академія також опублікувала відкриту заяву щодо законопроєкту №3717. За словами науковців, він несе у собі низку невідворотних і негативних наслідків для української вищої освіти.