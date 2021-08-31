Українські вчителі зможуть отримати безкоштовну комп’ютерну допомогу та консультації

В Україні всі вчителі шкіл можуть скористатися безкоштовною комп’ютерною допомогою, щоб отримати консультацію щодо роботи з технікою.

Технічну допомогу надаватиме компанія SUPPORT.UA спільно з Міністерством цифрової трансформації. Директор компанії Євген Кірій каже, що мета цього проєкту – допомогти вчителям подружитися з новими технологіями та підготуватися до навчального року:

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У Мінцифри зазначають, що вчителі зможуть:

ефективно налаштувати та підготувати комп’ютерне обладнання, проконсультися із фахівцями;

отримувати безоплатну комп'ютерну допомогу впродовж навчального року, із розв'язанням проблем і порадами, як уникнути їх у майбутньому;

отримати експертні консультації щодо роботи комп’ютерного обладнання у вайбері "Дія.Цифрова освіта – чат".

Як вчителям звернутися за допомогою? Щоб отримати комп'ютерну допомогу достатньо зайти на портал Support.ua.Цифрова освіта і залишити там заявку.

Зазначимо, що вчителі та освітяни можуть подавати заявки цілодобово, якщо виникла проблема зі встановленням чи використанням програм.

Ми впевнені, що спільними зусиллями зробимо роботу вчителів легшою та ефективнішою, а також сприятимемо цифровій трансформації України,

– запевнив Євген Кірій.

Нагадаємо, МОЗ розіграє техніку серед шкіл, в яких вакцинувалися 80% працівників. Зокрема, розіграють три набори, в яких по 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів. А також ще 15 наборів – по 10 гарнітур і роутеру.

Школу для участі в конкурсі можна зареєструвати до 29 вересня за цим посиланням. Результати будуть оголошені на День вчителя 3 жовтня.

До слова, Міністерство охорони здоров'я видало нову постанову про карантинні правила у школах. Зокрема, учням дозволяють бути на уроках без масок, а вчителям рекомендують використовувати захисні щитки.