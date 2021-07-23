Українські вчителі їдуть на заробітки до Польщі на канікули: ким працюють та скільки заробляють
Джерело:аналітичний центр Gremi Personal
З початком літа багато українців, зокрема і педагогів, їдуть за кордон у пошуку сезонної роботи. Цікаво, що у порівнянні з минулим літом кількість українських вчителів, які їдуть на заробітки до Польщі на час літніх канікул, збільшилася на 15%.
Всього вчителі становлять близько 5% від загальної кількості легальних українських трудових мігрантів, які їдуть на літню роботу до Польщі.
До теми Надбавка вчителям і зменшення робочих годин: нововведення про організацію інклюзивного навчання
Зазвичай вчителі починають цікавитися вакансіями вже в травні. Тож, вони приїжджають на роботу в Польщу після закінчення навчання в Україні на початку чи середині червня і працюють до кінця серпня.
На яку роботу їдуть вчителі
Директорка Департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда запевняє, що педагоги шукають вакансії, де можна швидко і добре заробити в літній сезон.
Зокрема, вони працевлаштовуються на:
- підприємства харчової промисловості (м'ясокомбінати, рибозаводи, кондитерські фабрики),
- заводи електроніки,
- логістичні склади,
- в готелі і ресторани, де потрібні працівники влітку в туристичний сезон.
Скільки українські вчителі заробляють у Польщі
В середньому український вчитель може заробити в Польщі за 3 місяці канікул – від 3 до 5 тисяч доларів.
"У нас є випадок, коли 2 вчительки приїхали працювати покоївками в готель на літо, тепер всією школою трудяться в цьому ж готелі щорічно в сезон", – розповідає Анна Джоболда.
На заробітки їдуть і студенти
Українські студенти також використовують літній період для поїздок до Польщі на заробітки. Однак, на відміну від вчителів, цікавляться роботою з меншою фізичним навантаженням.
Зокрема, студенти обирають роботу на заводах електроніки, складах одягу, виготовленні будівельних матеріалів. офіціантами у сфері гостинності (готелі, кафе, ресторани).
В середньому студент заробляє за літо в Польщі 2,5 – 4 тисячі доларів.
Читайте також Можливості для молоді: скільки можна заробити в Польщі під час літніх канікул
Згідно з дослідженням аналітичного центру Gremi Personal, 28,4% українців, які працюють в Польщі, мають вищу освіту, 48% – професійно-технічну і 16% є працівниками розумової праці (освіта, інженерія, IT, медицина).
Чи задоволені українці роботою в Польщі / Скриншот з дослідження
Однак, за результатами дослідження Нацбанку Польщі, близько 60% українців у цій країні працюють нижче своєї кваліфікації.