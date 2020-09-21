П’ять українських вчителів створили власний ютуб-канал Enjoy The Science, за допомогою якого намагаються зацікавити учнів наукою. І їхні відео корисні не лише дітям, а й дорослим.

До прикладу, на ютуб-каналі вчителька мистецтва доводить, що малювати може кожен, а вчителька української мови пояснює правила за допомогою жартів і мемів.

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Педагоги створюють україномовний освітній науково-популярний контент, бо хочуть показати, що наука — це круто, а навчання — це захопливо й драйвово. Вчителі намагаються зацікавити учнів наукою, виховати в них допитливість та відкривати з ними щось нове щодня.

Так, вчителька природознавства Єлизавета Саєвич говорить: "Коли я згадую, що світовий океан вивчений лише на 5%, це мене надихає та мотивує навчати дослідників та ділитись із ними своїм натхненням та цікавістю до світу".

Дивіться відео, де пояснюють правила української мови за допомогою мемів:



Зазначимо, що викладачі також мають сайт, де зібрані конспекти до уроків із різних наук, тести, статті.