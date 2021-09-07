Українські учні вибороли золото і срібло на Міжнародному конкурсі винаходів: чим здивували

Учні Київської Малої академії наук отримали золото і срібло на Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів іCAN 2021, який проходив у Канаді. Чим здивували юні українці – читайте у статті.

Мета конкурсу iCAN – створення спеціальної платформи для розвитку креативності у світі й втілення в життя культури наукових виставок та інновацій. Він надає винахідникам з усього світу можливість продемонструвати свої найкращі ідеї на міжнародному рівні.

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Цього року у шостому Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів в Канаді взяли участь 608 учасників з 61 країни. І українці змогли вибороти там золото та срібло.

Золото отримали

Ліцеїстка 11 класу Олена Коваленко – за проєкт "Дерево-генератор".

– за проєкт "Дерево-генератор". Випускник 2020 року, студент ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського Станіслав Скоробогатов – за проєкт "Механізм використання альтернативних джерел енергії на основі елемента Пельтьє".

– за проєкт "Механізм використання альтернативних джерел енергії на основі елемента Пельтьє". Випускниця 2020 року, студент ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського Єлизавета Столярчук – за роботу "Вітряний генератор на основі сегнерового колеса".

– за роботу "Вітряний генератор на основі сегнерового колеса". Гліб Нікішин – за мобільний додаток для вивчення слів LEARN WORDS EASILY (LWE).

Срібло отримав учень 11 класу спеціалізованої школи № 112 імені Т. Шевченка Володимир Павленко за проєкт "Розвиток та порятунок колонії мурах виду Formica rufibarbis". Його також нагородили спеціальною нагороду від Turkish Inventors Association (TÜMMIAD).

Додамо, що Олена Коваленко та Станіслав Скоробогатов також отримали спеціальні міжнародні відзнаки INTERNATIONAL SPECIAL AWARDS – Special Awards by Macao Innovation and Invention Association (MIIA).

А Єлизавета Столярчук та Гліб Нікішин – відзначені CANADIAN SPECIAL AWARDS – Special Awards by Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS).

Перемоги українців у міжнародних олімпіадах

До слова, цього року українські школярі стали переможцями багатьох міжнарожних олімпіад. Зокрема: