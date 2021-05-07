Учні Малої академії наук вибороли нагороди на Міжнародній олімпіаді наукових проєктів, яка відбулася 1 – 2 травня в Туреччині. Цього року через пандемію конкурс відбувався онлайн.

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У МАН повідомили, що Україну представили 10 розумників, які здобули 2 золоті, 2 срібні, 3 бронзові медалі, а також 3 спеціальні нагороди.

Софія Іванова – "золото" виборола студентка Харківського національного університету радіоелектроніки.

Дівчина придумала систему швидкого підігріву газового редуктора автомобільного двигуна. Система називається "Швидкий старт" та допомагає економити паливо та берегти навколишнє середовище.

Олена Коваленко – золоту медаль також отримала учениця київського політехнічного ліцею. Вона винайшла спосіб добувати екологічну енергію від коливань дерев.

– золоту медаль також отримала учениця київського політехнічного ліцею. Вона винайшла спосіб добувати екологічну енергію від коливань дерев. Єлизавета Столярчук – срібну медаль отримала студентка Київської політехніки.

Дівчина розробила проєкт вітряного генератора на основі сегнерового колеса. Це нова конструкція вітряного генератора, який може працювати на територіях із сильними вітряними потоками та поганою погодою.

Іван Матюшенко – ще одне "срібло" виборов учень Харківського фізико-математичного ліцею.

Хлопець створив багатошарове енергогенеруюче теплоізолююче покриття для зовнішніх огороджуючих конструкцій. Його робота присвячена зменшенню витрат на обігрів споруди. Так, покриття може поглинати всю сонячну енергію, не випускати її назовні та не викликати перегріву у приміщеннях.

Анна Плутахіна – "бронзу" на конкурсі здобула школярка з Харкова. Вона створила апідиктор – пристрій для акустичного контролю стану бджолиної сім’ї.

– "бронзу" на конкурсі здобула школярка з Харкова. Вона створила апідиктор – пристрій для акустичного контролю стану бджолиної сім’ї. Вероніка Подлєснова – ще одну "бронзу" забрала школярка з Дніпра, яка виявила залежність мікробіоти кишківника білих щурів від впливу гліфосату, сахарину та бензонату натрію.

За її словами, залишки гліфосату в допустимих дозах присутні в кормах і продуктах та залишаються в незначній кількості в молоці, яйцях та внутрішніх органах тварин.

Анастасія Кириченко – третю "бронзу" отримала школярка з Києва за дослідження інгібіторних властивостей синтетичних альфа-, бета-, гама-пептидів та їх вплив на полімеризацію плазми крові людини.

Вона додавала пептиди їх до плазми крові та порівнювала швидкість згортання крові. З'ясувалося, що їх можна використовувати для виготовлення антитромботичних препараті.

Також українська команда здобула ще три спеціальні нагороди:

школярка з Полтави Єлизавета Яковенко отримала її за дослідження динаміки температурного режиму міста Лубни.

отримала її за дослідження динаміки температурного режиму міста Лубни. студент з Харкова Ілля Демиденко – за розробку нової технології моделювання, дослідження й оптимізації складних хімічних систем.

– за розробку нової технології моделювання, дослідження й оптимізації складних хімічних систем. студент Харківського національного університету радіоелектроніки Ігор Мічурін – за навчальну програму для пошуку коренів многочленів на комплексній площині.



Додамо, що міжнародна олімпіада наукових проєктів International Science Project Olympiad (INSPO) є найбільшим у регіоні форумом молодих учених, який проводиться з 2007 року під патронатом МОН Туреччини.

З 2014 року INSPO набув міжнародного статусу. Конкурс об’єднує до 30 країн-учасниць, які представляють близько сотні проєктів. Змагання проводиться раз на два роки.