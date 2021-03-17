Українські студенти можуть безкоштовно навчатися та проходити стажування у вишах Словаччини

Українські студенти можуть отримати стипендії на навчання та стажування в університетах Словаччини. Заяви на навчання варто подавати до 1 квітня.

Проєкт реалізується у межах Програми співробітництва між Міністерством освіти України та Міністерством освіти Словаччини.

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Словаччина забезпечить українським студентам:

безкоштовне навчання;

виплату стипендії для іноземних студентів, докторантів чи аспірантів у Словаччині;

проживання в студентських гуртожитках.

Зазначимо, що через ситуацію щодо поширення COVID-19, МОН Словаччини вжило нових заходів щодо виплат стипендій. Так, у випадку зміни очної форми навчання на дистанційну протягом року, стипендія студентам надається в розмірі 50% від загальної місячної виплати.

Яку стипендію отримуватимуть студенти:

для студентів (рівень бакалавра / магістра) – 280 євро на місяць;

для аспірантів – 330 євро на місяць;

для викладачів університету або дослідників – 550 євро на місяць.

Заяви кандидати на безкоштовне навчання у Словаччині у 2021/2022 академічному році мають подавати до 1 квітня цього року.

Які документи необхідно додати до заяви:

структуровану біографію,

мотиваційний лист (із зазначенням особистої та професійної мотивації заявника на перебування у Словаччині),

детальну пропозиція щодо вивчення, викладання чи дослідження,

запрошувальний лист або лист-підтвердження від приймаючої установи (якщо є),

копію паспорта студента,

рекомендації від вишів:

фотографії розміром 3,5 см х 4 см (фотографія у паспортному стилі).

Міністерство освіти і науки України прийматиме заявки та необхідні документи в електронному та паперовому форматі у 2-х примірниках.

Надсилати їх варто за адресою: Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна. Міністерство освіти і науки України. Управління міжнародного співробітництва та протоколу. А в електронному форматі скановані PDF-документи необхідно надіслати на електронну адресу scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши в темі листа "Стипендії на навчання в Словацькій Республіці 2021".

Додамо, що мовою спілкування у словацьких закладах вищої освіти є словацька (або чеська) чи англійська мова. Якщо заявник не володіє словацькою, йому необхідно вказати рівень англійської мови в заявці.