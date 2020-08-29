У новому навчальному році українські студенти можуть безкоштовно навчатися у Чеській Республіці. Адже країна надала українцям 25 стипендій для навчання на акредитованих освітніх програмах у державних закладах вищої освіти.

Так, студенти можуть отримати 15 стипендій за магістерськими програмами чеською мовою та 10 – за магістерськими чи докторськими програмами англійською мовою, передає пресслужба МОН.

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Але безкоштовне навчання можна отримати лише на певні напрямки. Зокрема, у пріоритеті такі галузі:

сільське господарство;

технічні спеціальності (енергетика, машинобудування, виробництво та обробка, транспорт);

математика і статистика;

хімія;

фінанси;

екологія;

інформатика.

Зареєструватися можна онлайн за цим посиланням. Заявки на участь у конкурсі на отримання стипендії приймаються до 30 вересня 2020 року.

Докладну інформацію про урядові стипендії та опис програми можна знайти на сторінці Міністерства освіти, молоді і фізичного виховання Чеської Республіки.