Українські школярі здобули призові місця на Олімпіаді геніїв: імена переможців та їх проєкти

Відбулась міжнародна олімпіада наукових проєктів екологічного спрямування Genius Olympiad 2021. Там брали участь школярі з 80 країн, і українці змогли здобути призові місця на Олімпіаді геніїв.

В конкурсі брали участь понад 1400 учасників з більш ніж 80 країн світу. Україну представили 26 учасників з 25 проєктами. І вибороли цілих 15 нагород.

До теми Українську школярку офіційно визнали генієм за екологічний проєкт про очищення річок

Призери на Олімпіаді геніїв

Срібло

Олена Коваленко виборола срібну модель за свій проєкт про отримання альтернативної електроенергії від деревних коливань. Також срібло отримав Уланов Віктор. Він представив проєкт про використання самоколивань в системах пасивної безпеки атомних електростанцій.

Бронза

Грицишин Яна – за проєкт про роботу гідроелектричних станцій, які використовують біомаркери двостулкових молюсків.

Васараб-Кожушна Олександра – за проєкт про дослідження властивостей відпрацьованого пластику ( поліетилену).

Шарлай Олександр – за проєкт про вплив теплового стресу на процеси перекисного окислення ліпідів і активність аскорбат пероксидази в Nicotiana tabacum.

Петров Владислав – за проєкт про домашній водоочищувач зі сміття з використанням сонячної енергії.

Панченко Вікторія – за проєкт про очищення річок за допомогою очерету.

Почесні нагороди

Новікова Марія і Товстоп'ят Микита – за проект автономної установки очищення води для окремого побутового господарства з використанням MBBR-технології і ПЕТ-кришок.

Олександра Балицька – за розробку мобільного додатку “Карта рослинних алергенів”.

Трач Адам – за проєкт про дослідження кремнію та його роль як інгібіторів Е-білка коронавіруса SARS COV-2.

Климова Олена – за проєкт про виробництво бактеріальної целюлози з рослинних відходів.

Барабаш Олександр – за проєкт про вторинне використання води та органічних відходів.

Котюк Марія – за проєкт про якість пилку Aesculus Hippocastanum, вирощеної в Луцькій області з різним ступенем забруднення повітря.

Симонов Андрій – за проєкт про переробку марганцево-цинкових батарейок.

Неклеха Вікторія – за проєкт про використання азотовмісного сорбенту в якості каталізатора реакції гідролізу боргідріда натрію.

Веліховський Андрій та Іванків Олег – за проєкт SmartWay. Це новий тип екологічно безпечної дорожньої інфраструктури для динамічної зарядки електромобілів.

Московець Артем – за проєкт про використанням азотовмісного сорбенту в якості каталізатора. Розробка акумулятора на алюмінієво-повітряній платформі.

Кириченко Данііл – за проєкт підвищення ефективності коагуляційного водоочищення.

Срібло та бронза у творчості

Окрім того, українці стали призерами і в області творчості. Так, срібло вибороли Любаева Аліна за фотопроект "Ні пустелі" (забруднення природи) та Бур Мирослав за есе про майбутнє людства і зміну клімату.

Бронзу також отримала Кожуховська Софія за поему для Олімпіади геніїв.

Результати міжнародних олімпіад

Додамо, що цього року українські школярі привезли додому багато перемог і з міжнародних олімпіад. Зокрема:

На міжнародній олімпіаді з хімії учні отримали дві срібні та одну бронзову медалі, а також спеціальну нагороду.

На міжнародній олімпіаді з фізики учні отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

На міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів здобула три золота, два срібла та одну бронзу.

На міжнародній олімпіаді з інформатики школярі отримали одну золоту і дві срібні медалі.

До слова, цього року через пандемію коронавірусу Україна офіційно не формувала команди на міжнародні учнівські олімпіади. Але українці таки взяли в них участь і зайняли призові місця. Тепер переможцям мають виплатити премії.