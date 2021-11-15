Два дні поспіль у Києві за звання найкращих у естафетах і рухових іграх змагалися сім команд школярів України, Молдови, Казахстану, Румунії, Сербії, Словенії та Чорногорії. На першому місці опинилися школярі зі Словенії, на другому – з України.

До теми Українська школярка виборола золоту медаль на міжнародному конкурсі з нейронаук

Загалом, фінальна турнірна таблиця виглядає таким чином:

1 місце – Словенія

2 місце – Україна

3 місце – Казахстан

4 місце – Молдова

5 місце – Сербія

6 місце – Чорногорія

7 місце – Румунія

Як змагалися учні

Відкривали програму плей-офф команди України та Молодови. Для визначення кращого знадобилося лише дві естафети, в яких українці досить впевнено перемогли з рахунком 2:0.

А ось для визначення іншого гранд-фіналіста знадобилося три забіги. Адже тут зійшлися дуже сильні команди Казахстану та Словенії. За підсумками останнього забігу трохи швидшими виявилися школярі зі Словенії (рахунок 2:1).

Далі на школярів чекала така собі емоційна розрядка – в рамках цих естафет змагалася команда учнів проти своїх наставників. Усі три забіги були досить рівними, але трохи спритнішою виявилася саме молодість.

Як проходив фінал? Першою естафетою, яку повинні були подолати школярі з України та Словенії була "Роллінг Стоунз. Слалом". Учасники на швидкість повинні були прокотити величезну надувну кулю поміж фішками. Трохи вправнішими у цьому забігу були словенці.

Згодом українці взяли реванш у естафеті "Лінія. Варіант 2". А ось в рамках фінального забігу командам довелося змагатися у естафеті "Ягоди", і тут вправнішими виявилися словенці.

Яскраві фото зі спортивних змагань ISF World Cool Games / Фото Комітету з фізичного виховання та спорту



Зазначимо, що окрім змагальної частини учасники були задіяні у цікавій та насиченій культурно-розважальній програмі: екскурсії, презентації кожної країни, змагання змішаних команд (International Cool Games), дискотеки тощо.

Президент Міжнародної федерації шкільного спорту Лоран Петринка висловив задоволення рівнем організації заходу в Києві. Він заявив, що Cool Games повністю відповідають тому спортивному духу, який намагається просувати його організація.

Міністр освіти Сергій Шкарлет у соцмережах також долучився до привітань

Після дворічної перерви Київ знову зібрав своїх друзів під прапором ISF World Cool Games. Від щирого серця вітаю учасників змагань, а особливо нашу команду, яка посіла друге місце Всесвітнього спортивно-масового заходу,

– написав він.

До слова, українська збірна здобула 148 медалей і виборола перше місце у загальнокомандному заліку на перших Всесвітніх учнівських спортивних іграх U-15, які відбувались 11 – 19 вересня у Сербії. Наші школярі заробили 69 золотих, 42 срібних та 37 бронзових медалей. Українську збірну представляв 251 спортсмен.