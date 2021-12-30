Youth International Exhibition Game – це міжнародна виставкова гра з роботами. Участь українських школярів у змаганнях організує компанія QUADRO.

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Що таке битва роботів

Турнір поєднує військову стратегію, програмування, робототехніку та штучний інтелект. За правилами бою, роботи RoboMaster воюють у Гонконзі, а ними керують команди із 3 – 8 дітей від 8 до 16 років.

Учасники розробляють стратегію та онлайн командують своїми бійцями з будь-яких куточків світу. У фіналі візьмуть участь 8 команд.

Особливості гри

Кожна команда дистанційно запрограмує двох бійців RoboMaster EP та одного робоінженера RoboMaster EP Core. Їхніми суперниками стануть такі ж самі три роботи, запрограмовані іншою командою.

Після першої автономної хвилини баталій запрограмованих роботів починається відлік 4 хвилин реального керування роботами.

Одним із цікавих завдань буде пошук рун за допомогою комп’ютерного зору. Якщо команда знайде їх – дістане додаткові суперсили. Важливо знайти руни протягом автономної хвилини, це додасть у кілька разів більших суперсил.

Інновацією поєдинку стане система рефері, яка одразу нараховуватиме суперсили за руни й додаткові набої бійцям, а також буде відображати HP роботів – все, як у справжній комп’ютерній грі.

Чому саме RoboMaster? Роботи RoboMaster – це найкращі інструменти STEAM-освіти, створені DJI Education, які виводять навчання на новий рівень. Вони є універсальним рішенням для навчальних закладів на основі STEAM.



З ними учні різного віку та рівнів досвіду швидко й легко вивчають алгоритми штучного інтелекту, програмування та робототехніки.



Додамо, що участь українських дітей у такому заході як Youth International Exhibition Game – важливий крок для розвитку нашої освіти у напрямі високих технологій.

Змагання втілили підхід "навчання – це гра", завдяки якому діти демонструють зацікавленість на високому рівні, повністю занурюються в процес і досягають високих результатів у вивченні програмування, робототехніки та алгоритмів штучного інтелекту.

Про організаторів

Що відомо про компанію QUADRO.ua Це лідер інтеграції безпілотних технологій та робототехніки DJI в Україні, офіційний дистриб’ютор DJI Education із 2013 року.

Представляючи RoboMaster, команда ТОВ QUADRO.ua приїздить на запрошення шкіл та демонструє можливості роботів на місці. Консультанти дозволяють тест-драйв роботів та відповідають на всі запитання викладачів.