Українські школярі вибороли золото на Міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів

У фіналі Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів INFOMATRIX – 2021 команда з України, яку представляли 18 учнів шкіл та вишів здобула низку нагород. Учасники принесли Україні 1 платинову, 4 золоті, 5 срібних і 5 бронзових медалей.

У фіналі, який відбувся онлайн в Мексиці 1 листопада, взяли участь конкурсанти з 10 країн світу. Журі оцінювало не тільки якість виконання робіт, а й вміння їх презентувати англійською мовою.

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Учасники змагалися в таких номінаціях:

програмування;

апаратні пристрої;

комп’ютерне мистецтво;

короткометражний фільм.

За результатами змагань платинову медаль у номінації Computer Programming за проєкт Virtual Lab отримав Руслан Мельник – учень Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ".

Золоті медалі вибороли

Михайло Шиндер – учень Рішельєвського наукового ліцею за проєкт Waycat (номінація Computer Programming);

– учень Рішельєвського наукового ліцею за проєкт Waycat (номінація Computer Programming); Адем Башбога та Андрій Журавльов – учні Одеської школи № 65 за проєкт Endowment at school (номінація Short Movie);

– учні Одеської школи № 65 за проєкт Endowment at school (номінація Short Movie); Павло Гук – учень спеціалізованої школи № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови у Дніпрі за проєкт Solar Charger & Solar Tracker (номінація Hardware Control);

– учень спеціалізованої школи № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови у Дніпрі за проєкт Solar Charger & Solar Tracker (номінація Hardware Control); Марія Волосова – учениця школи № 58 у Дніпрі за проєкт Seasons (номінація Computer Art).

Срібні медалі отримали

Юлія Бутук – учениця Одеської школи № 65 за проєкт Life through ordinary things (номінація Computer Art);

– учениця Одеської школи № 65 за проєкт Life through ordinary things (номінація Computer Art); Маргарита Кривда – студентка Національного авіаційного університету за проєкт Sincerity (номінація Computer Art);

– студентка Національного авіаційного університету за проєкт Sincerity (номінація Computer Art); Софія Будзика та Лоліта Максименко – учениці Одеської школи № 65 за проєкт Trigonometry of borscht (номінація Short Movie);

– учениці Одеської школи № 65 за проєкт Trigonometry of borscht (номінація Short Movie); Денис Пирогов – студент Житомирської політехніки за проєкт The RISC-V Virtual Machine (номінація Computer Programming);

– студент Житомирської політехніки за проєкт The RISC-V Virtual Machine (номінація Computer Programming); Дмитро Солтисюк – студент Львівської політехніки за проєкт Loonify (номінація Computer Programming).

Бронзові медалі здобули

Михайло Дяченко – учень гімназії №178 з Києва за проєкт Shkodnik (номінація Computer Programming);

– учень гімназії №178 з Києва за проєкт Shkodnik (номінація Computer Programming); Андрій Демченко – учень Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" за проєкт Smartpot (номінація Hardware Control);

– учень Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" за проєкт Smartpot (номінація Hardware Control); Анастасія Козич – учениця школи № 3 Покровська за проєкт Life online (номінація Computer Art);

– учениця школи № 3 Покровська за проєкт Life online (номінація Computer Art); Єлизавета Малиновська – учениця Житомирської школи № 17 за проєкт Sand Snake (номінація Computer Art);

– учениця Житомирської школи № 17 за проєкт Sand Snake (номінація Computer Art); Владислав Парфенюк та Володимир Винничук – учні Дунаєвецької школи-гімназії за проєкт Telephone Call (номінація Short Movie).



Переможці у конкурсі комп’ютерних проєктів / Фото МОН

Інші перемоги українських школярів у міжнародних олімпіадах

На міжнародній олімпіаді з хімії українські школярі привезли додому два срібло і бронзу.

На міжнародній олімпіаді з фізики учні отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

На міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів здобула три золота, два срібла та одну бронзу.

На міжнародній олімпіаді з інформатики школярі отримали одну золоту і дві срібні медалі.

На Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів іCAN 2021 учні Київської Малої академії наук отримали золото і срібло.

Довідка!– це міжнародний конкурс комп’ютерних проєктів, який об’єднує найкращих школярів, студентів і викладачів зі сфери ІТ. Україна з 2009 року виступає повноправною країною-учасницею світового фіналу INFOMATRIX.