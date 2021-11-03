У фіналі, який відбувся онлайн в Мексиці 1 листопада, взяли участь конкурсанти з 10 країн світу. Журі оцінювало не тільки якість виконання робіт, а й вміння їх презентувати англійською мовою.
До теми Українські школярі та студенти здобули 20 нагород на Міжнародному шоу INOVA 2021
Учасники змагалися в таких номінаціях:
- програмування;
- апаратні пристрої;
- комп’ютерне мистецтво;
- короткометражний фільм.
За результатами змагань платинову медаль у номінації Computer Programming за проєкт Virtual Lab отримав Руслан Мельник – учень Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ".
Золоті медалі вибороли
- Михайло Шиндер – учень Рішельєвського наукового ліцею за проєкт Waycat (номінація Computer Programming);
- Адем Башбога та Андрій Журавльов – учні Одеської школи № 65 за проєкт Endowment at school (номінація Short Movie);
- Павло Гук – учень спеціалізованої школи № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови у Дніпрі за проєкт Solar Charger & Solar Tracker (номінація Hardware Control);
- Марія Волосова – учениця школи № 58 у Дніпрі за проєкт Seasons (номінація Computer Art).
Срібні медалі отримали
- Юлія Бутук – учениця Одеської школи № 65 за проєкт Life through ordinary things (номінація Computer Art);
- Маргарита Кривда – студентка Національного авіаційного університету за проєкт Sincerity (номінація Computer Art);
- Софія Будзика та Лоліта Максименко – учениці Одеської школи № 65 за проєкт Trigonometry of borscht (номінація Short Movie);
- Денис Пирогов – студент Житомирської політехніки за проєкт The RISC-V Virtual Machine (номінація Computer Programming);
- Дмитро Солтисюк – студент Львівської політехніки за проєкт Loonify (номінація Computer Programming).
Бронзові медалі здобули
- Михайло Дяченко – учень гімназії №178 з Києва за проєкт Shkodnik (номінація Computer Programming);
- Андрій Демченко – учень Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" за проєкт Smartpot (номінація Hardware Control);
- Анастасія Козич – учениця школи № 3 Покровська за проєкт Life online (номінація Computer Art);
- Єлизавета Малиновська – учениця Житомирської школи № 17 за проєкт Sand Snake (номінація Computer Art);
- Владислав Парфенюк та Володимир Винничук – учні Дунаєвецької школи-гімназії за проєкт Telephone Call (номінація Short Movie).
Переможці у конкурсі комп’ютерних проєктів / Фото МОН
Інші перемоги українських школярів у міжнародних олімпіадах
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- На міжнародній олімпіаді з фізики учні отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.
- На міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів здобула три золота, два срібла та одну бронзу.
- На міжнародній олімпіаді з інформатики школярі отримали одну золоту і дві срібні медалі.
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