Українські школярі вибороли 9 медалей на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики

Українська команда виборола на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики одразу 9 медалей – 1 золото, 3 срібла та 5 бронз. Як проходила олімпіада в умовах карантину – читайте у статті.

Наукова співробітниця Інституту модернізації змісту освіти МОН Оксана Вернидуб розповіла, що команда з України складалася з 9 дітей і усі здобули нагороди.

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Цього року олімпіаду організовувала Колумбія, але через карантинні обмеження вона відбулась у гібридному форматі. Так, основне журі працювало в іншій країни, а паралельно з ним роботи перевіряли в Україні.

Самі учасники також працювали у своїх країнах. Українська команда зібралась на базі лабораторії Малої академії наук у Києві.



Українці перемогли на олімпіаді з астрономії та астрофізики / Фото Andrew Simon

Оксана Вернидуб наголосила, що такі здобутки української команди є хорошим результатом.

Астрономія і астрофізика не настільки давні олімпіади і за весь час проведення це у нас, здається, 3 золота медаль, срібних близько 15 і бронзових ще більше. Цього року такий результат, що 9 учасників і усі 9 з медалями,

– додала вона.

Зазначимо, що учасники учнівських міжнародних олімпіад мають бути не старше 18 років і учнями середніх шкіл. Але допускається, якщо дитина випустилась цього року зі школи і вже стала студентом.

Олімпіади в Україні

У 2022 році Україна уперше в історії офіційно прийме дві міжнародні учнівські олімпіади:

У грудні в Україну з’їдуться учні на наукову молодіжну наукову олімпіаду з природничих дисциплін. А 12 – 21 серпня 2022 року Україна прийме 15-ту Міжнародну учнівську олімпіаду з астрономії та астрофізики для учнів старших класів (IOAA).

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Перемоги українських школярів у міжнародних олімпіадах:

На міжнародній олімпіаді з хімії українські школярі привезли додому два срібло і бронзу.

На міжнародній олімпіаді з фізики учні отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

На міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів здобула три золота, два срібла та одну бронзу.

На міжнародній олімпіаді з інформатики школярі отримали одну золоту і дві срібні медалі.

На Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів іCAN 2021 учні Київської Малої академії наук отримали золото і срібло.

До слова, у МОН заявили, що для українських школярів відкриваються нові можливості. Представники МАН підписали контракт у Вашингтоні про створення в Україні першої національної Олімпіади Геніїв (Genius Olympiad Ukraine).