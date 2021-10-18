Захід відбувався з 12 до 17 жовтня в місті Загреб (Хорватія). Українська команда з 18 школярів виборола 12 золотих медалей, 6 срібних, а також дві спеціальні нагороди.

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Окрім того, Всесвітня асоціація інтелектуальної власності та винаходів вперше визнала МАН України найкращою міжнародною делегацією.

Щиро вітаю наших переможців! Пишаюся здобутками юних новаторів та їхніх наставників. Завдяки Вашим старанням Україну знають у всьому світі,

– написав очільник МОН Сергій Шкарлет.

Імена переможців з України

Золото здобули:

Микола Акулов – учень Чернігівського ліцею №32;

Ірина Бобкова – студентка Національного авіаційного університету;

Олена Дашинич – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка;

Софія Іванова – студентка Харківського національного університету радіоелектроніки;

Єлизавета Козаченко – студентка Харківського національного університету радіоелектроніки;

Михайло Мамчур – студент НУ "Львівська політехніка";

Володимир Павленко – учень спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №112 ім. Тараса Шевченка з Києва;

Софія Павлова – студентка КНТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Ілля Пастушок – учень Рівненського навчально-виховного комплексу №12;

Юрій Сагайдак – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Івана Франка;

Дар’я Цинда – учениця ліцею “Меридіан” у Києві;

Михайло Штопко – студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Срібло вибороли:

Олександр Борило – студент НУ "Львівська політехніка";

Ольга Боровик – студентка КНТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Владислав Братюк – учень Луцької гімназії №21 ім. Михайла Кравчука;

Володимир Думайло – учень Дрогобицького ліцею Львівської області;

Богдан Колток – студент Львівського національного університету ім. Івана Франка;

Денис Крисанов – студент Національного університету харчових технологій.

Спеціальні нагороди на додачу до золотих медалей отримали Микола Акулов та Дар’я Цинда.

До слова, раніше учні Київської Малої академії наук отримали золото і срібло на Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів іCAN 2021, який проходив у Канаді.

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