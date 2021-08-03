Перемога на міжнародній олімпіаді з хімії

Всього було понад 300 учасників. І українці змогли досягти високих результатів, зокрема отримали одне срібло та дві бронзи.

Важливо У МОН обіцяють виплатити премії переможцям міжнародних олімпіад

Серед всіх учасників 49 місце посів українець Олександр Запорожець – представник столичного ліцею "Лідер". Учень отримав срібло.

Ще дві бронзи вибороли учень Львівського фізико-математичного ліцею Ігор Холом – він посів 100 місце. А також учень Черкаської гімназії №1 Юрій Окіс – він зайняв 143 місце.

Перемоги українських школярів на інших олімпіадах

Зазначимо, що українські школярі показали також високі результати на міжнародних олімпіадах з фізики, інформатики та математики. Так:

На міжнародній олімпіаді з фізики учні отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

На міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів здобула три золота, два срібла та одну бронзу.

На міжнародній олімпіаді з інформатики школярі отримали одну золоту і дві срібні медалі.

До слова, Всеукраїнські олімпіади через карантин не проводилися, тож в уряді заявили, що "у разі коли IV етап всеукраїнських учнівських олімпіад не проводився.. питання про виплату премій для переможців олімпіад не розглядається".

Натомість Шкарлет заявив, що для того, аби відзначити переможців, МОН готує зміни до постанови уряду. Тож премії український школярам обіцяють виплатити.