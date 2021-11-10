Фестиваль I-FEST (International Festival of Engineering Science and Technology) завершився 7 листопада. Українські школярі змогли на ньому вибороти золоті медалі.

До теми Українська школярка виборола золоту медаль на міжнародному конкурсі з нейронаук

Українські учні отримали чотири золоті медалі

Михайло Деркач – учень 10 класу гімназії №283 із проєктом "Дослідження геометричних характеристик скручених антипризм з рівностороннім напівправильним багатокутником в основі".

– учень 10 класу гімназії №283 із проєктом "Дослідження геометричних характеристик скручених антипризм з рівностороннім напівправильним багатокутником в основі". Євгенія-Анастасія Рудик – випускниця Київської МАН із проєктом "Рівнобедрені трикутники, описані навколо криволінійних серпоподібних двокутників".

– випускниця Київської МАН із проєктом "Рівнобедрені трикутники, описані навколо криволінійних серпоподібних двокутників". Юлія Степаненко – випускниця Київської МАН із проєктом "Прогнозування розвитку епідемії коронавірусної хвороби в країні" (Forecasting Сovid-19 confired cases by country).

– випускниця Київської МАН із проєктом "Прогнозування розвитку епідемії коронавірусної хвороби в країні" (Forecasting Сovid-19 confired cases by country). Дмитро Риженко – випускник Природничо-наукового ліцею №145 з проєктом "Екологічна оцінка вмісту ртуті у рекреаційних ландшафтах Національного природного парку "Голосіївський".

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Додамо, що цього року українці вражають своїми виступами на змаганнях, олімпіадах та конкурсах. Наші школярі здобули вже десятки золотих, срібних та бронзових нагород.

Інші перемоги українських школярів у міжнародних олімпіадах

На міжнародній олімпіаді з хімії українські школярі привезли додому два срібло і бронзу.

На міжнародній олімпіаді з фізики учні отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

На міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів здобула три золота, два срібла та одну бронзу.

На міжнародній олімпіаді з інформатики школярі отримали одну золоту і дві срібні медалі.

На Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів іCAN 2021 учні Київської Малої академії наук отримали золото і срібло.

До слова, уряд дозволив учням, які виїхали за кордон, отримувати президентські стипендії за перемогу в олімпіадах. Раніше учні, які виїхали з України, не могли отримати виплати.