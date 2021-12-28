Під час змагань учасники з 60 країн продемонстрували знання з хімії, біології та фізики.

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Незважаючи на конкуренцію та вимоги журі, всі українські учасники отримали нагороди.

Переможці української команди

Вибороли срібло:

Палант Едуард – учень 10 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27.

Богдан Марина – учениця 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею.

Вибороли бронзу:

Фургала Максим – учень 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею при ЛНУ ім. Івана Франка.

Квіт Данило – учень 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею при ЛНУ ім. Івана Франка.

Панасенко Олександр – учень 10 класу Мелітопольського ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів у Запорізькій області.

Нескоромна Діана – учениця 10 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27.

Додамо, що за рішенням міжнародного організаційного комітету, у 2022 році проводити олімпіаду IJSO будуть в Україні, а організовуватиме це Мала академія наук.

Президент Малої академії наук Станіслав Довгий, який запевнив, що Україна докладе всіх зусиль, щоб дев’ятнадцята Міжнародна наукова олімпіада IJSO-2022 пройшла успішно.

До слова, раніше 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна перемогла у міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі. її твір Le Caricaturiste вразив журі та виборов премію Deuxième Prix.