До 15 жовтня українські школярі можуть пройти онлайн-тестування, щоб взяти участі у конкурсі за програмою між Україною та США на 2021/2022 навчальний рік. Конкурс є безкоштовним та відкритим для всіх охочих.

Ця програма FLEX передбачає, що у межах культурного обміну між Україною та Сполученими Штатами Америки, українські школярі один рік безкоштовно навчатимуться у школах в США, перебуваючи в американських родинах, передає пресслужба МОН.

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Яким критеріям мають відповідати українські школярі, щоб взяти участь:

до участі запрошуються учні 8, 9 та 10 класів, які народилися в період з 01 січня 2004 року по 15 липня 2006 року;

на момент подання заявки вони мають бути зарахованими та відвідувати середню школу в Україні;

володіти англійською мовою;

бути громадянином України;

відповідати вимогам візи J-1;

конкурсант не мав перебувати у США більш ніж 3 місяці впродовж останніх 5 років.

До слова, учасниками конкурсу можуть стати діти з особливими освітніми потребами, які мають відповіти таким же критеріям. Конкурс для них проводитиметься окремо.

Зазначимо, що цього року через коронавірус конкурс на участь у програмі обміну буде проходити онлайн. Заявку на участь можна подати за цим посиланням. Онлайн-тестування можна пройти до 15 жовтня 2020 року.

Цікаво, що при реєстрації кожен учасник має завантажити відскановану та підписану учасником та одним з батьків згоду на обробку персональних даних.

Детальну інформацію про програму можна знайти тут.