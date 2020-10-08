Українські школярі можуть потрапити на безкоштовне навчання до США: як подати заяву
До 15 жовтня українські школярі можуть пройти онлайн-тестування, щоб взяти участі у конкурсі за програмою між Україною та США на 2021/2022 навчальний рік. Конкурс є безкоштовним та відкритим для всіх охочих.
Ця програма FLEX передбачає, що у межах культурного обміну між Україною та Сполученими Штатами Америки, українські школярі один рік безкоштовно навчатимуться у школах в США, перебуваючи в американських родинах, передає пресслужба МОН.
Цікаво Як говорити із сучасними дітьми їхньою мовою: цікаві поради для вчителів
Яким критеріям мають відповідати українські школярі, щоб взяти участь:
- до участі запрошуються учні 8, 9 та 10 класів, які народилися в період з 01 січня 2004 року по 15 липня 2006 року;
- на момент подання заявки вони мають бути зарахованими та відвідувати середню школу в Україні;
- володіти англійською мовою;
- бути громадянином України;
- відповідати вимогам візи J-1;
- конкурсант не мав перебувати у США більш ніж 3 місяці впродовж останніх 5 років.
До слова, учасниками конкурсу можуть стати діти з особливими освітніми потребами, які мають відповіти таким же критеріям. Конкурс для них проводитиметься окремо.
Зазначимо, що цього року через коронавірус конкурс на участь у програмі обміну буде проходити онлайн. Заявку на участь можна подати за цим посиланням. Онлайн-тестування можна пройти до 15 жовтня 2020 року.
Цікаво, що при реєстрації кожен учасник має завантажити відскановану та підписану учасником та одним з батьків згоду на обробку персональних даних.
Що відомо програму обміну FLEX?Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) – це програма культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США, яка адмініструється в Україні організацією Американські Ради за підтримки МОН.
Вона надає школярам стипендії, які дозволяють подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом одного академічного року та проживати у американській родині.