Українські школярі можуть отримати стипендію на навчання в США: як податися на конкурс

Українські школярі можуть навчатися у США. Програма FLEX надає учням стипендії, які дозволяють подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом академічного року і проживати у американській родині.

Після оголошення результатів конкурсу учасники мають підготувати документи для отримання американської візи. Влітку фіналісти обов’язково проходять програму передвиїзної орієнтації.

До теми Освіта під забороною: дівчата та жінки не можуть відвідувати Кабульський університет

Програма передбачає проживання в США із сім’єю волонтерів, безплатне навчання в школі, участь у громадській діяльності та стипендію.

Стипендія покриває такі витрати:

подорож в обидва боки (з дому до США та назад);

щомісячну допомогу, аби студентам мали змогу брати участь у громадській діяльності та купувати необхідні товари;

медичне страхування, за винятком наявних станів та стоматологічної допомоги.

Зазначимо, що учасники програми FLEX вирушають до США на навчання у серпні 2022 року, а в Україну вони повернуться у травні – червні 2023 року.

Вимоги до школярів та як подати заяву

Щоб подати заявку, підліток має відповідати таким вимогам:

Навчатися у 8 – 10 класі.

Мати необхідний вік (дозволяється брати участь дітям від 14 до 16 років).

Мати хорошу успішність у школі.

Володіти достатнім рівнем англійської мови.

Відповідати іншим вимогам для отримання американської візи.

Як подати заявку на участь? Заяву можна подати за цим посиланням до 15 жовтня (форма доступна після реєстрації на сайті).

Додамо, що з міркувань безпеки, тестування для участі у програмі буде проходити онлайн. Заявники, які відповідають вимогам, можуть брати участь у процесі відбору з будь-якого місця, де є доступ до інтернету.

Конкурсний відбір проходить у три етапи з вересня по грудень в онлайн-форматі:

І тур – заповнення аплікаційної форми та написання трьох невеликих творів на задані теми англійською мовою протягом 10 днів з моменту подання заявки (аплікаційна форма доступна з 13 вересня по 15 жовтня 2021 року).

– заповнення аплікаційної форми та написання трьох невеликих творів на задані теми англійською мовою протягом 10 днів з моменту подання заявки (аплікаційна форма доступна з 13 вересня по 15 жовтня 2021 року). ІІ тур – складання короткого письмового тесту з англійської мови.

– складання короткого письмового тесту з англійської мови. ІІІ тур – заповнення анкети, написання творів англійською мовою, співбесіда з кожним учасником та стандартизований тест з англійської мови. Учасники, що пройшли до третього туру, будуть запрошені до участі офісом Американських Рад у Києві.

Заключний етап – після отримання анкет від учасників всі документи третього туру надсилаються до Вашингтону для розгляду незалежною комісією. Після прийняття рішення учасник отримає відповідь.

Додамо, що програма FLEX заснована в 1992 році й повністю фінансується урядом США. За весь час програма надала стипендії для понад 29 000 учнів. Щороку за нею навчаються від 900 до 1000 учнів.

До слова, цього року 48 талановитих школярів із України отримали стипендії Ukraine Global Scholars. Тож вони вже розпочали навчання у престижних школах-пансіонах і університетах США, Канади, Німеччини та Китаю. Деталі – читайте у статті.