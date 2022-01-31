Зокрема, запрошують всіх охочих школярів з 8 по 11 клас, які знають англійську мову та мріють навчатися за кордоном, але не мають грошей, щоб податися на програму Ukraine Global Scholars.

До теми Стало відомо, коли запрацює Американський університет у Києві

Подати заявку можна за цим посиланням до 15 квітня.

Хто може взяти участь у конкурсі

Кандидата має відповідати таким критеріям:

Бути громадянином України.

Бути готовим після 5 років навчання повернутися в Україну та відпрацювати тут 5 років та стажуватися щоліта (учасник підпише з UGS договір про це).

Бути учнем 8 – 11 класів української школи. Такі діти вступають до приватних шкіл-пансіонів спершу. Учні 11 класів зазвичай вступають до коледжів та університетів.

Випуститися з української старшої школи, мати 18 років чи менше й не навчатися в українському університеті.

Бути зразковим учнем з високим середнім балом.

Добре знати англійську мову.

Мати винятковий список позакласних занять та захоплень.

Захоплюватися одним або кількома предметами.

Походити із сімʼї з обмеженими фінансовими можливостями й потребувати фінансової підтримки під час вступу (річний дохід (до оподаткування) менший ніж 35 000 доларів).

Мріяти про навчання в найкращих закладах світу та бути готовим багато працювати, щоби вступити.

У відомстві додають, що якщо ви будете фіналістом FLEX у 2021 році й вирушите до США у 2021 році, то не зможете взяти участь у цій програмі цьогоріч. Проте зможете вступати з-за кордону або після повернення в Україну.

Як проходитиме відбір учнів

На першому етапі відбору кандидати мають заповнити онлайн-заявку англійською мовою, яка охоплює біографічну інформацію, оцінки зі школи, кілька довгих та коротких есе, а також надіслати будь-які інші додаткові документи (наприклад, портфоліо).

На другому етапі відбору допущені до нього кандидати пройдуть онлайн-тест на знання англійської мови та математики. Вони мають відповідати на запитання зі стандартизованих тестів SAT та TOEFL, розуміти складні тексти англійською та розв’язувати математики шкільного рівня англійською.

На третьому етапі відбору допущені учасники/-ці пройдуть 2 – 3 30-хвилинних вступних інтерв’ю через Zoom / Skype з членами приймальної комісії.

Зазначимо, що програма Ukraine Global Scholar:

покриває всі витрати, які виникають під час подання заявок,

допомагає з обранням навчальних закладів,

підтримує під час навчання за кордоном,

допомагає з пошуком літніх стажувань і працевлаштуванням в Україні.

Довідка! Ukraine Global Scholars – це благодійна організація, яку заснували українські випускники відомих університетів США. Вона щороку відбирає талановитих учнів з незаможних родин та безкоштовно допомагає зі вступом у найкращі виші світу.



За 5 років існування за допомогою програми вже понад 100 школярів виграли повні стипендії на навчання в найкращих університетах та школах-пансіонах світу.

До слова, у 2021 році 48 талановитих школярів із України отримали стипендії Ukraine Global Scholars. Тож вони вже у вересні розпочали навчання у престижних школах і університетах США, Канади, Німеччини та Китаю.