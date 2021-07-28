Віктор Ляшко запевнив, що школи можна не закривати, навіть якщо регіон перейде із зеленої в іншу зону, зокрема і червону. Про це він сказав під час засідання уряду.

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За словами Ляшка, якщо регіон, в якому розташована школа, потрапить в жовтий, помаранчевий або червоний рівні епідеміологічної небезпеки, то він зможе продовжити роботу.

Але лише за умови, що у закладі освіти буде щонайменше 80% повністю імунізованих (вакцинованих – 24 канал) працівників,

– заявим очільник МОЗ.

До слова, вже за місяць школи знову відкриються для учнів. У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.