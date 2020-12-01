Українські школи мають розробити внутрішню систему освіти: що пропонують в МОН
У МОН рекомендують школам сформувати внутрішню систему освіти – умови та заходи, які забезпечать ефективність освітніх процесів, що впливають на навчання та розвиток особистості учнів.
Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти розробили методичні рекомендації щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школах. Їх оприлюднено на сайті МОН.
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У відомстві наголошують, що система забезпечення якісної освіти у школі повинна мати не лише зовнішні стимули (ЗНО, атестація та сертифікація вчителів тощо), а й внутрішні інструменти.
Важливо розвивати партнерство між учнями і вчителями, забезпечувати рівність і протидіяти булінгу (цькуванню) у школі. А також допомагати учням реалізувати індивідуальну освітню траєкторію та створювати для вчителів умови для професійного зростання.
Також у закладі освіти доцільно проводити самооцінювання та вимірювати якість освіти. Можна використовуватися різні методи збору інформації для аналізу та оцінювання: анкетування або індивідуальне інтерв’ю з учнями, батьками та вчителями, дослідження у фокус-групах тощо.
У МОН запевнили, що завдяки розбудові внутрішньої системи освіти та регулярного самооцінювання школа зможе:
- підвищувати якість навчання і забезпечувати довіру до його результатів;
- отримувати постійний зворотний зв'язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, вчасно реагувати на ризики;
- постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси;
- забезпечити прозорість діяльності школи і готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.
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