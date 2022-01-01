Українські школи з 1 січня 2022 переходять на нове харчування: що зміниться

В Україні завершиться перехідний період з впровадження нових стандартів шкільного харчування. тож вже з 1 січня 2022 року школи повинні перейти на нове меню для учнів.

Тепер на законодавчому рівні також будуть закріплені інтереси дітей з дієтичними потребами.

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Підготовка з переходу на нові стандарти тривала більше року. Тоді ж почалася розробка нового меню – з овочами, фруктами та іншими корисними стравами. Наразі близько 4 тисяч освітніх та оздоровчих закладів перейшли на нове шкільне харчування.

А вже з 1 січня 2022 року всі заклади освіти мають харчувати учнів за новими рецептами. Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив для шкіл 160 нових страв, в яких обмежено кількість солі та цукру, а натомість збільшено кількість м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

Заборонені продукти для учнів

Зі шкільних їдалень зникнуть продукти, які не належать до корисних для здоров’я. Не буде ковбаси, паштетів та сосисок. Також зникнуть солодощі, а також солодкі напої, в тому числі солодкі чай та йогурти.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;

гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава.

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

продукція домашнього виробництва;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

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Чим будуть харчувати учнів з січня 2022

Наразі передбачено, що меню має бути чотиритижневим для різних сезонів (осіннє, зимове, весняне і літнє). Це дозволить урізноманітнити раціон.

Наприклад, восени діти будуть більше їсти фруктів та овочів – сливи, груші, кавуни і дині, баклажани, свіжі огірки та помідори. Щодо зими і весни, то там можна використовувати мандарини, апельсини тощо.

Ковбаси, паштети та сосиски замінять стравами з риби та м’яса. Буде більше овочів, зокрема бобових, більше фруктів, кисломолочної продукції. Водночас "швидкі перекуси" замінять, до прикладу, на горіхи, сухофрукти та злакові батончики, які не міститимуть багато цукру.

Чим годуватимуть дітей у школах:

Перші страви:

Суп овочевий,

Мінестроне,

Бульйон овочевий,

Суп Авголемоно,

Суп з крупою перловою або рисовою та томатом,

Суп гороховий,

Борщ з картоплею,

Полтавський борщ зі сливовим варенням,

Зелений борщ зі шпинатом

Морквяний / картопляний крем-суп,

Суп з квасолі,

Суп білий з галушками,

Капусняк з гарбузом,

Сочевичний суп-пюре.

Страви з яєць:

Скрамбл (звичайний і безглютеновий),

Пухкий омлет з орегано (звичайний і безглютеновий),

Фріттата.

Основні страви з м’яса та риби:

Пастуший пиріг з куркою,

Тушкована капуста з овочами та м’ясом,

Куліш з курячим м’ясом,

Плов з курячим м’ясом,

Чилі кон карне з куркою,

Котлета по-міланськи з сиром,

Курячі нагетси,

Курка по-італійськи,

Курячий шніцель,

Запечене філе курки з орегано,

Куряче стегно в гірчичному соусі,

Курка запечена в імбирному соусі,

Печеня по-домашньому з куркою,

Курка тушкована в соусі гуляш з кмином,

Бігос з гречкою та курячим м'ясом,

Чахохбілі з куркою.

Ліниві голубці з яловичиною,

Плов з булгуру та свинини,

Болоньєзе,

Кебаб з сиром,

Бефстроганов з вареною яловичиною,

Гуляш з вареної яловичини,

Китайська печеня зі свининою,

Французька печеня з яловичиною,

Верещака з яловичини,

Печеня по-домашньому зі свинини,

Чилі кон карне з яловичиною.

Рибні нагетси,

Риба запечена з морквою та цибулею,

Риба тушкована з овочами у томаті,

Минтай, запечений у соусі “Бешамель”,

Рибні фрикадельки,

Рибні стіки,

Рибні котлети,

Рибний закритий пиріг зі спеціями.

Гарніри:

Овочі з соусом "Бешамель",

Товчанка,

Пшоняна каша з квашеною капустою,

Горохове пюре з зеленого гороху,

Горохове пюре з чорносливом,

Лобіо з квасолею,

Сочевиця зі спеціями

Квасоля біла / червона,

Кус-кус,

Галушки,

Ньоки картопляні (галушки),

Рис з кмином / з ореганом,

Відварена картопля,

Гречана каша з чебрецем,

Булгур,

Овочева паелья з куркумою (морква, цибуля),

Гречка з томатною пастою,

Каша пшенична,

Картопляне пюре з орегано,

Банош,

Овочеве соте,

Овочеве рагу з зеленим горошком,

Кабачки в панірувальних сухарях,

Різотто з зеленим горошком та твердим сиром.

Десерти:

Запіканка сирна / рисова з ягідним кюлі

Мак енд чіз,

Пан де калатрава,

Манний пудинг,

Бланманже,

Оладки кукурудзяні з манкою,

Панкейки бурякові,

Яблуко запечене з сиром,

Яблуко каркаде,

Шуліки з маком,

Печиво цитрусове,

Печиво вівсяне,

Ліниві вареники,

Сінабон з корицею,

Вертута з яблуком,

Тост з гороховим пюре та яйцем,

Запіканка морквяно-яблучна,

Запіканка сирна з яблуком та морквою,

Запіканка сирна з бананом та сметаною,

Кіфлик,

Львівський сирник з морквою,

Вегетаріанський закритий пиріг,

Запіканка пшоняна з гарбузом.

Безглютенові кондитерські вироби:

Бісквіт банановий безглютеновий,

Булочки з корицею безглютенові

Млинчики безглютенові.

Напої:

Компот з ягодами та м'ятою,

Узвар,

Кисіль вишневий,

Какао з молоком,

Напій з шипшини,

Чай масала,

Чай з липою / з мелісою,

Сік: яблучний, томатний, виноградний, морквяний, сливовий, абрикосовий.

Як виглядає нове шкільне меню / Фото з соцмереж

У МОЗ наголосили, що документи є у вільному доступі, будь-яка школа може використовувати їх. Всі рецепти страв з шкільного меню – дивіться за цим посиланням

Яким буде харчування для дітей з особливими дієтичними потребами? Найперше – потрібно з'ясувати, чи дійсно дитина потребує особливого харчування. Це роблять не батьки, а лікар, який встановлює діагноз і дає рекомендації з харчування.

Причому ці рекомендації індивідуальні та імплементуються у закладах освіти під кожну дитину окремо. Діти не повинні дієтично харчуватися лише через те, що так захотілося їхнім батькам.

Якщо дієту призначив лікар, у школі замінять заборонені продукти дозволеними. Але кардинально обіди не будуть відрізнятися. Наприклад, якщо дитині з целіакією потрібна безглютенова дієта, то дітям з особливими дієтичними потребами можуть замінити, скажімо, ячну кашу на гречану.

Що найбільше подобається учням у новому харчуванні

Експерти робили опитування щодо харчових уподобань дітей. Так, 90% учнів хочуть, щоб у школах стояли салат-бари, щоб вони могли обрати салатик і пити фреш.

В основному учні їдять те, що гарно виглядає. Наприклад, нагетси. У нас вони не у фритюрі, а запечені в духовці, так смачніше й корисніше. Це вони їдять. І їдять щось цікавеньке: наприклад, салат із буряка з насінням і орегано, бо це звучить круто,

– розповів Клопотенко.

Також учнів спочатку магічною назвою приваблює чай масала, а потім вони розкривають смак спецій. В ньому напої майже нема цукру, він живий і класний.

Вартість шкільного харчування зміниться

Євген Клопотенко каже, що вартість його меню лише на 2 – 3 гривні перевищує суму, що виділяють на харчування одного школяра. Якщо раніше на харчування однієї дитини виділялося 13 гривень, то тепер – 17 гривень. На місцях бюджети будуть збільшуватися.

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Додамо, що в Україні запустили платформу про здорове харчування у школах "Знаїмо". Вона є частиною реформи системи шкільного харчування в Україні.

На новій платформі:

зібрано повну інформацію для директорів про перебіг реформи й нормативи шкільного харчування,

створені розділи для вчителів і батьків, де можна дізнатися, як формувати культуру харчування у дитини в сім’ї та у школі,

також є окремий розділ для школярів, у якому з використанням ігор і тестів викладено основи здорового харчування.

До слова, експерти з’ясували, що більша половина школярів (53%) щодня харчуються в шкільній їдальні, інша половина цього не робить через те, що їм не подобається меню.

При цьому в їдальнях школярі вибирають не найздоровішу їжу – діти більше полюбляють їсти булочки в буфеті. Читайте результати дослідження про те, що і як їдять українські школярі – за посиланням.