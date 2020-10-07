Збірна з України здобула 4 срібні медалі на міжнародній олімпіаді з інформатики. Зазначимо, що участь у конкурсі взяли майже 350 охочих із різних країн світу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

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Хто з українців отримав срібло?

Олег Навер з Кременчука посів 33 місце із загальною кількістю 465 балів;

Андрій Ковригін з Києва зайняв 38 місце із 455 балами;

Софія Мельник з Кременчука посіла 40 місце із 465 балами;

Владислав Заводник з Києва зайняв 41 місце із 439 балами.



Учасники з України на міжнародній олімпіаді з інформатики / Фото МОН

Зазначимо, що змагання складалось із двох турів по три завдання в кожному. Кожне завдання оцінювалось у 100 балів, тобто максимально можна було набрати 600 балів.

Конкурс проходив у дистанційному режимі. Кожна країна вибирала одну локацію всередині країни, де під наглядом керівників команда виконувала завдання. В Україні учасники олімпіади виконували завдання у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка.