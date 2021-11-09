Українська школярка виборола золоту медаль на міжнародному конкурсі з нейронаук

Учениця школи №125 у Києві Вікторія Виджак стала переможницею міжнародного конкурсу з нейронаук International Brain Bee та володаркою спеціального призу. Зазначимо, що це найкращий результат України за останні 10 років участі в конкурсі.

Вікторія стала найкращою мозкознавицею світу й виборола перше місце у міжнародному змаганні школярів з нейронаук, яке відбулося у рамках віртуальної конференції Американського товариства нейронаук.

До теми Українські школярі вибороли золото на Міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів

Зазначимо, що участь у конкурсі брали кращі учні-знавці з нейронаук з 31 країни. Що робили учасники:

Відповідали на складні теоретичні питання.

Визначали структури на зображеннях препаратів мозку.

Встановлювали діагнози пацієнтів за відеозаписами та історією хвороб.

А фінальним етапом були відповіді на запитання перед журі з провідних науковців світу.

У цьому складному марафоні Вікторія Виджак показала найкращий результат. Тому її відзначили спеціальним призом за найвищий результат у нейроанатомії та нейрогістології

Кращими мозкознавцями серед чемпіонів 2021 року стали:

Вікторія Виджак з України – золото;

Ахмед Адам бін Разман з Малайзії – срібло;

Антоній Клоновський з Канади – бронза.



Переможці конкурсу / Фото з фейсбуку Інституту фізіології імені О.О.Богомольця

Вікторія поділилася, що конкурс з нейронаук International Brain Bee у 2021 – це була дивовижна подія, в якій вона коли-небудь брала участь.

В онлайн-режимі учасники змогли не лише позмагатися, а й "побувати" на цікавих лекціях, інтерактивних демонстраціях та й просто поспілкуватися між собою. На конкурсі панувала дружня та доброзичлива атмосфера,

– поділилась враженнями чемпіонка.

Крім змагання, для учасників розробили соціальну програму онлайн, завдяки якій однодумці з різних країн могли поспілкуватися між собою, попрацювати над командними проєктами, прослухати лекції відомих учених.

До слова, у МОН заявили, що для українських школярів відкриваються нові можливості. Представники МАН підписали контракт у Вашингтоні про створення в Україні першої національної Олімпіади Геніїв (Genius Olympiad Ukraine).

Інші перемоги українських школярів у міжнародних олімпіадах