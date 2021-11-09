Українська школярка виборола золоту медаль на міжнародному конкурсі з нейронаук
Учениця школи №125 у Києві Вікторія Виджак стала переможницею міжнародного конкурсу з нейронаук International Brain Bee та володаркою спеціального призу. Зазначимо, що це найкращий результат України за останні 10 років участі в конкурсі.
Вікторія стала найкращою мозкознавицею світу й виборола перше місце у міжнародному змаганні школярів з нейронаук, яке відбулося у рамках віртуальної конференції Американського товариства нейронаук.
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Зазначимо, що участь у конкурсі брали кращі учні-знавці з нейронаук з 31 країни. Що робили учасники:
- Відповідали на складні теоретичні питання.
- Визначали структури на зображеннях препаратів мозку.
- Встановлювали діагнози пацієнтів за відеозаписами та історією хвороб.
- А фінальним етапом були відповіді на запитання перед журі з провідних науковців світу.
У цьому складному марафоні Вікторія Виджак показала найкращий результат. Тому її відзначили спеціальним призом за найвищий результат у нейроанатомії та нейрогістології
Кращими мозкознавцями серед чемпіонів 2021 року стали:
- Вікторія Виджак з України – золото;
- Ахмед Адам бін Разман з Малайзії – срібло;
- Антоній Клоновський з Канади – бронза.
Переможці конкурсу / Фото з фейсбуку Інституту фізіології імені О.О.Богомольця
Вікторія поділилася, що конкурс з нейронаук International Brain Bee у 2021 – це була дивовижна подія, в якій вона коли-небудь брала участь.
В онлайн-режимі учасники змогли не лише позмагатися, а й "побувати" на цікавих лекціях, інтерактивних демонстраціях та й просто поспілкуватися між собою. На конкурсі панувала дружня та доброзичлива атмосфера,
– поділилась враженнями чемпіонка.
Крім змагання, для учасників розробили соціальну програму онлайн, завдяки якій однодумці з різних країн могли поспілкуватися між собою, попрацювати над командними проєктами, прослухати лекції відомих учених.
До слова, у МОН заявили, що для українських школярів відкриваються нові можливості. Представники МАН підписали контракт у Вашингтоні про створення в Україні першої національної Олімпіади Геніїв (Genius Olympiad Ukraine).
Інші перемоги українських школярів у міжнародних олімпіадах
- На міжнародній олімпіаді з хімії українські школярі привезли додому два срібло і бронзу.
- На міжнародній олімпіаді з фізики учні отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.
- На міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів здобула три золота, два срібла та одну бронзу.
- На міжнародній олімпіаді з інформатики школярі отримали одну золоту і дві срібні медалі.
- На Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів іCAN 2021 учні Київської Малої академії наук отримали золото і срібло.