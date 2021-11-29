Українська школярка перемогла на всесвітньому поетичному конкурсі у Парижі
Джерело:Главком
У міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі, 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна та її твір Le Caricaturiste вибороли премію Deuxième Prix.
Традиційно за результатами конкурсу в одному з найвідоміших видавництв виходить поетична збірка з віршами переможців, яку отримують усі без винятку бібліотеки Франції.
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Цього року у поетичному конкурсі в Парижі перемогу здобула українка – Анна-Марія Баландіна, яка навчається у французькому ліцеї імені Анни Київської у столиці.
Для мене є честю принести Україні та ліцеєві імені Анни Київської цю перемогу. Тим більше, що раніше українці в цьому конкурсі не перемагали,
– сказала юна українка Анна-Марія Баландіна.
Такі престижні літературні конкурси проводяться з 1998 року серед франкомовних навчальних закладів світу МОН Франції та мерією Парижа.
До складу журі конкурсу входять справжні зірки літератури і мистецтва Франції. Наприклад, поети Жан-Марі Мюллер та Маттіас Вінсенот, всесвітньо відомий дослідник символізму П’єр Брюнель, співачка і переможниця Євробачення Ізабель Обре, актриси Майра Шмітт і Анн-Софі Солдаіні.
Призи переможцям конкурсу традиційно вручає мер п'ятого округу столиці Франції в урочистій залі засідань біля Пантеону.
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До слова, минулого тижня українська команда виборола на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики одразу 9 медалей – 1 золото, 3 срібла та 5 бронз. Як проходила олімпіада в умовах карантину – читайте у статті.
Перемоги українських школярів у міжнародних олімпіадах:
- На міжнародній олімпіаді з хімії українські школярі привезли додому два срібло і бронзу.
- На міжнародній олімпіаді з фізики учні отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.
- На міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів здобула три золота, два срібла та одну бронзу.
- На міжнародній олімпіаді з інформатики школярі отримали одну золоту і дві срібні медалі.
- На Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів іCAN 2021 учні Київської Малої академії наук отримали золото і срібло.