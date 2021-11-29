Традиційно за результатами конкурсу в одному з найвідоміших видавництв виходить поетична збірка з віршами переможців, яку отримують усі без винятку бібліотеки Франції.

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Цього року у поетичному конкурсі в Парижі перемогу здобула українка – Анна-Марія Баландіна, яка навчається у французькому ліцеї імені Анни Київської у столиці.

Для мене є честю принести Україні та ліцеєві імені Анни Київської цю перемогу. Тим більше, що раніше українці в цьому конкурсі не перемагали,

– сказала юна українка Анна-Марія Баландіна.

Такі престижні літературні конкурси проводяться з 1998 року серед франкомовних навчальних закладів світу МОН Франції та мерією Парижа.

До складу журі конкурсу входять справжні зірки літератури і мистецтва Франції. Наприклад, поети Жан-Марі Мюллер та Маттіас Вінсенот, всесвітньо відомий дослідник символізму П’єр Брюнель, співачка і переможниця Євробачення Ізабель Обре, актриси Майра Шмітт і Анн-Софі Солдаіні.

Призи переможцям конкурсу традиційно вручає мер п'ятого округу столиці Франції в урочистій залі засідань біля Пантеону.

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До слова, минулого тижня українська команда виборола на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики одразу 9 медалей – 1 золото, 3 срібла та 5 бронз. Як проходила олімпіада в умовах карантину – читайте у статті.

Перемоги українських школярів у міжнародних олімпіадах: