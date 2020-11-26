Загалом за кордоном проживає близько 20 мільйонів етнічних українців, а дітей там – 2 мільйони. Більшість з них фактично позбавлені освіти українською мовою. Як же навчають українських дітей за кордоном – читайте у матеріалі.

За даними Міністерства освіти та науки, у всьому світі є лише три школи з викладанням українською мовою. Одна в Румунії та дві – у Молдові. Ще шість таких шкіл є у невизнанному Придністров’ї, повідомляє видання "Українська правда. Життя".

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Відомо, що трохи більше ніж у 20 школах у світі вивчають українознавчі предмети. Ще у понад двох сотнях шкіл можна вчити українську мову на рівні факультативу. Насправді це дуже мало на 2 мільйони українських школярів у світі.

Також існує близько 200 українських суботніх чи недільних шкіл за кордоном , які організовують місцеві громади чи церкви. Що таке школа вихідного дня? Це коли дитина вчиться у звичайній школі 5 днів на тиждень, а потім витрачає свій вихідний день на те, щоб вчити українську мову.

Якою є українська освіта за кордоном

Париж (Франція)

У 2006 році Олена Внуковська ініціювала створення Міжнародної української школи. Зараз це організація в структурі МОН України, яка об’єднує 38 шкіл в різних країнах світу, в яких навчається 3500 дітей.

Це таких собі екстернат за українською програмою – переважно для тих дітей, батьки яких виїхали за кордон тимчасово і збираються повернутися. Цікаво, що атестат МУШ дозволяє вступати у ВНЗ як в Україні, так і у Франції, і тут не потрібно здавати ЗНО.



Українська школа в Парижі / Фото УП

Зараз Олена Внуковська вже 23 роки живе у Франції і очолює Українську школу в Парижі. "Я створила цю школу для своєї дочки, якій тоді було 10 років, а синові 5 років. Це французька організація, яка називається "Українська школа", - поділилася Олена.

За її словами, зараз у школі навчаються 90 учнів молодших класів. Навчання у школі відбувається раз на тиждень – по суботах. Учительський колектив сформувався, а вчителі отримують французьку погодинну оплату.

Навчання для учнів платне (25 євро за суботній навчальний день), але 30% дітей навчаються безкоштовно – їм школа платить стипендію за успішність. Школа працює за програмою МОН України і має договір з МУШ про підготовку учнів, які отримають українські атестати.

Також відомо, що в Українській школі Парижа є три категорії учнів:

діти батьків, які приїхали за контрактом;

діти батьків, які приїхали без контракту;

діти дипломатів та працівників посольства.

"А ще є французькі діти. Наприклад, мама-поліцейська, у якої в житті було кохання з українцем. Навіть якщо вони потім розійшлися, мама часто дає дитині культуру батька", – додає експертка.

Ноттінґем (Велика Британія)

Ще одна школа Українознавства ім. Лесі Українки заснована у місті Ноттінґема з 1955 року і є однією з найстаріших українських шкіл Великої Британії.

Загалом в Англії сьогодні існує 8 шкіл (які фокусуються на викладанні мови, оскільки ще є гуртки та дитячі групи), де навчаються приблизно 500 учнів. Ці школи є членами Спілки українських вчителів Великою Британії.

Українка Ліна Максимук очолює українську школу в Ноттінґемі вже 4 роки. За її словами, ситуація в класі часто виглядає так, що за одним столом може сидіти дитина, народжена в Україні, яка лише нещодавно приїхала до Англії, і дитина в третьому чи четвертому поколінні української діаспори.



Уроки дозвілля в Ноттенґемі / Фото УП

Тому підібрати навчальний матеріал іноді буває важко. "Труднощів багато. У своїх основних школах діти навчаються за якісними сучасними матеріалами, а тому такого ж очікують і від школи вихідного дня. Але є проблеми з дидактичними ресурсами", – додає вона.

Також школа долучилася до проєкту "Глина. Українознавчі воркбуки", ідея якої полягає в тому, щоб поєднувати історію України з сучасністю.

"Все почалося з музеїв, мене вразило, як Нідерланди розкручують те, що мають. Вони беруть окрему картину і створюють довкола неї цілий освітній дискурс. І подають це надзвичайно інтерактивно і цікаво. Ми вирішили спробувати зробити такі українознавчі воркбуки", - наголошує директорка.

Амстердам (НІдерланди)

Школа в Амстердамі, одна з шести в Нідерландах, ще молода – їй тільки 6 років, а заснована вона фундацією "Українці в Нідерландах". В основі своїй має потужну волонтерську культуру та командну роботу між учнями, вчителями й батьками.

Ця школа є платформою для спілкування та затишне місце зустрічі україномовних родин Амстердама.

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Дубаї (ОАЕ)

Тетяна Співаковська переїхала до Об’єднаних Арабських Еміратів п’ять років тому, коді там не було жодної української школи. "Завдяки українському священнику вдалося домовитися про оренду приміщення в католицькій школі у вихідний день", – зізнається Тетяна.

Цікаво, що в Еміратах вихідний день – п’ятниця. Тому школа "Софія" – навчає дітей саме по п’ятницях і діє вона з травня 2016 року.

Тетяна наголошує, що хочеться, щоб діти в Дубаї вивчали українську мову, культуру, традиції, релігію. «Ми тут живемо у мусульманському середовищі, тому в нас є християнська етика для дітей", – додає вона.



Українська школа в ОАЕ / Фото УП

Вчителі "Софії" орієнтуються на програму МОН України. Хоч, звісно, доводиться адаптувати її до школи вихідного дня. Батьки там часто шукають дистанційні школи, щоб формально бути при них. Це дасть змогу після повернення в Україну вступити до класу, який відповідає віку.

Торонто (Канада)

У канадському Торонто діють чотири цілоденні школи і вісім суботніх, там навчаються близько двох тисяч дітей. Також працюють садочки і різноманітні програми для дітей. Цілоденні школи католицьких відділів освіти мають заняття 30 хвилин української мови 4 дні в тиждень.

Так, українські суботні і денні школи входять до Українсько-канадської шкільної ради КУК-Торонто – це орган координації і підтримки роботи шкіл на волонтерській основі.

Цікаво, що у Торонто кожна українська школа виділяється своєрідністю додаткових предметів – співу/музики, танцю, уроків народно-прикладної творчості. А у 2020 році додали відео-майстер-класи з малювання. Творчі заняття переплітаються з навчальним матеріалом.



Святкування у школі в Торонто / Фото УП

Більшість вчителів українських шкіл у Торонто – це вчителі, які приїхали в Канаду на постійне проживання і мають кваліфікації з України. Також є сертифіковані вчителі Онтаріо.

Копенгаген (Данія)

Українка Леся Рихальська живе у Данії вже 19 років. З 2015 до 2018 вона була керівником української школи, а зараз є головою Асоціації українців Данії. Найбільша з них "Ластівка", яка має вісім відділень і при кожному є школа. Також ще одна школа є при "Клубі "Україна", тож загалом українських шкіл у Данії дев’ять. У кожній – по 2-3 класи.

Пані Леся розповіла, що коли відкривали школу в Копенгагені у 2014 році, то в школу прийшло 50 дітей. Вчителів-волонтерів тоді не вистачало, тому в додаткових заняттях в якості вчителів брали участь батьки.

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Основний предмет в українських школах вихідного дня Данії – українська мова. Додаткові – театральне мистецтво, науковий клуб, клуб для розвитку найменших тощо. У кожній школі від 15 до 30 дітей.

І хоча програма МОН в школах підтримується, це робиться не повністю, тому в Данії поки не можна отримати атестату українського стандарту.

Але дітям там прививається українська ідентичність. Найперше, це мова, якою можна поспілкуватися з однолітками. А ще різноманітні акції – як-от писанкарство чи вертеп.