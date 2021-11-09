Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу, – Тарас Кремінь

9 листопада в Україні традиційно відзначають День української писемності та мови. До привітань долучився мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який розповів, що українська входить до 30 найпоширеніших мов світу.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень наголосив, що українською мовою говорять понад 45 мільйонів людей.

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"Більшість із них живе в Україні, але функціонування та розвиток української мови за межами нашої держави – особлива сторінка", – додав він.

За словами мовного омбудсмена, українців, які мешкають на різних континентах, – не менше 20 мільйонів.

Кремінь вважає, що мова – це цементуючий чинник українських громад у Європі, Америці, Австралії, Африці, Азії.

У цей визначний для української мови день хочу побажати, щоб зростала кількість її носіїв, тих, хто по-справжньому її любить і шанує. Бо в нашій мові бринить наша душа й гучно звучить наша правда,

– заявив Кремінь.

Цікаво, що щороку до Дня української мови та писемності проводиться радіодиктант національної єдності. Таку акцію започаткували понад 20 років тому. Всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту, щоб з'ясувати, чи добре знають українську мову та навіть отримати призи.

Він задуманий як своєрідний флешмоб чи акція єднання навколо рідної мови, участь у якій може взяти кожен охочий. Для тих, хто не встиг написати диктант під час прямого ефіру, можна це зробити, передивившись запис акції.

До слова, автором тексту став письменник Юрій Андрухович, який і зачитав його в ефірі. За словами письменника, тема диктанту – осінь.

на перевірку та коли будуть результати та оприлюднений текст – читайте у статті

Текст публікації Тараса Кременя:

9 листопада ми традиційно відзначаємо День української писемності та мови. Українська входить до тридцяти найпоширеніших мов світу. Нею розмовляють понад 45 мільйонів людей.

Більшість з них живе в Україні, але функціонування та розвиток української мови поза межами нашої держави – особлива сторінка. Українців, які проживають на різних континентах, – не менше 20 мільйонів. Саме мова – цементуючий фактор українських громад в Європі, Америці, Австралії, Африці, Азії.

У цей визначний для української мови день хочу побажати, щоб зростала кількість її носіїв, тих, хто по-справжньому її любить і шанує. Бо в нашій мові бринить наша душа й гучно звучить наша правда.

Успіху, добробуту й процвітання усім, для кого українська мова не просто засіб спілкування, а основа основ та захист національних інтересів!