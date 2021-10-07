Українська мова стала офіційною в муніципалітеті Бразилії: що це дає українцям

Українська діаспора у Бразилії вважається однією з найстаріших, адже ще наприкінці 19 століття українці почали прибувати до цієї країни. І тепер українську мову зробили офіційною в одному бразильському муніципалітеті Прудентополіс.

Законопроєкт одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні. Цікаво, що найбільше українців у Бразилії з Тернопільщини.

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Світовий конґрес українців повідомив, що муніципалітет Прудентополіс встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів.

Що це дає українцям? Новий закон відкриває нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж дистанційно.

Загальну чисельність українців в Бразилії визначити складно. За різними даними, у цій країні від 350 тисяч до 500 тисяч українців та осіб українського походження. У Бразилії діють українські школи, церкви, фольклорні групи і танцювальні колективи.

Що відомо про українську діаспору в Бразилії

За даними Вікіпедії, українці почали прибувати до Бразилії ще наприкінці ХІХ століття. Масове переселення українців починається з 1895 року. Українці Галичини через брак вільних земель наважувалися на відчайдушну подорож у пошуках кращого життя.

Вже у другу і третю хвилі (в XX столітті) еміграції до Бразилії їхали політичні біженці. У 1950 роках імміграція українців практично припинилася, а наступне встановлення політичної диктатури призвело до посилення рееміграції в США та Канаду.

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Найбільше українців проживає у штаті Парана. Муніципалітет Прудентополіс називають столицею "української Бразилії", адже 75% усього населення міста – етнічні українці, щоправда уже у 4 і 5 поколіннях.

До слова, в Україні проводять іспити на знання української мови серед претендентів на державні посади. Проте відомо, що понад 15% потенційних чиновників провалили мовний іспит. Деталі – читайте у статті.