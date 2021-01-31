Українська мова з бабусею Катрею: Київська школа дубляжу запустила чат-бот в Телеграмі

В Телеграмі запрацював чат-бот "Баба Катря", який допоможе удосконалити і ще більше полюбити українську мову.
Джерело: "Київ Media"
Програма за допомогою алгоритмів підбирає для користувачів завдання для покращення знання української мови, зокрема – вчить правильних наголосів у словах.
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Ідеєю створити чат-бот загорілися учні курсів дубляжу та сценічного мовлення "Гур-Гури" Микита Підгайний та Андрій Удовиченко. Допомогли хлопцям запустити проєкт викладачки курсів Катерина Петрашова та Марія Штрибулова.
Після завершення розробки чат-бот ще певний час тестували, аби виявити можливі помилки. Засновники розповідають, що дуже багато слів українці наголошують неправильно.
МерЕжа чи мережА – який тут наголос правильний? Хочемо познайомити вас із дуже розумною, веселою та товариською бабцею Катрею, яка допоможе дізнатися вірний варіант,
– розповідає засновниця Катерина Петрашова.
Скористатися чат-ботом можна за нікнеймом @KatryaBot в Телеграмі.
Скриншоти з чат-боту "Баба Катря"