В Телеграмі запрацював чат-бот "Баба Катря", який допоможе удосконалити і ще більше полюбити українську мову.

Джерело: "Київ Media"

Програма за допомогою алгоритмів підбирає для користувачів завдання для покращення знання української мови, зокрема – вчить правильних наголосів у словах.

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Ідеєю створити чат-бот загорілися учні курсів дубляжу та сценічного мовлення "Гур-Гури" Микита Підгайний та Андрій Удовиченко. Допомогли хлопцям запустити проєкт викладачки курсів Катерина Петрашова та Марія Штрибулова.

Після завершення розробки чат-бот ще певний час тестували, аби виявити можливі помилки. Засновники розповідають, що дуже багато слів українці наголошують неправильно.

МерЕжа чи мережА – який тут наголос правильний? Хочемо познайомити вас із дуже розумною, веселою та товариською бабцею Катрею, яка допоможе дізнатися вірний варіант,

– розповідає засновниця Катерина Петрашова.

Скористатися чат-ботом можна за нікнеймом @KatryaBot в Телеграмі.

Скриншоти з чат-боту "Баба Катря"