В Україні часто можна почати фразу, що наша мова – друга за милозвучністю у світі. Це визначили у 1934 року на конкурсі в Парижі. Проте з’ясувалося, що це багаторічний фейк, адже цього конкурсу взагалі не існувало.

Інформація про Паризький конкурс мов з'явилася ще кілька десятиліть тому, і її одразу розпочали розповсюджувати у підручниках та інтернеті. Насправді конкурсу мов чи Паризької конференції не було, повідомляє ресурс "По той бік новин", який спростовує фейки та маніпуляції.

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Чому почали говорити про те, що українська мова нібито за милозвучністю друга після італійської? Насправді, згадка про це з'явилася в першій українській газеті у США, яка мала назву "Свобода".

Так, в одній зі статтей йдеться про те, що треба берегти "руську" (тобто українську) мову. Там є такі рядки: "Нашу руска мова якъ каже одинъ ученый прфесоръ Бантишъ-Камҍнскiй есть второю по италіяньской що до звучности, що до солодкости, що до придатности подъ безсмертни ноти всесвҍтных музикальних композиторовъ".



Рядки з газети про українську мову / Фото "По той бік новин"

Тобто виявляється, що конкурсів мов не було, це просто думка одного вченого. "Ніхто не визнавав українську мову наймилозвучнішою. Цей міф – один із тих, в які хочеться вірити", – йдеться в повідомленні.

У соцмережі користувачі почали реагувати на спростування фейку. Так, Мар'яна Соболик ледь повірила в це і написала, що цей міф не варто було розвінчувати.

"Не маєте нічого святого! Нам вчитель рідної мови так у фарбах розповідав про той конкурс, що в фінал вийшли українська і італійська мови, шо обирав якийсь комп’ютер-аналізатор... Як жити тепер?", – додав Ілля.

Нижче ми підготували цікаві факти про українську мову.

Факти про українську мову

Найбільше перекладений літературний твір – "Заповіт" Тараса Шевченка. Його переклали на 147 мов народів світу.

Особливістю української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Зменшувально-пестливу форму має, як не дивно, навіть слово "вороги" – "вороженьки".

Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера "п"; на неї також починається найбільша кількість слів. Літера "ф" – найменш уживана.

Назви всіх дитинчат тварин в українській мові належать до середнього роду.