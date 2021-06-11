Українська школярка перемогла у масштабному міжнародному конкурсі на тему космосу

Вікторія Булич посіла перше місце у міжнародному конкурсі мистецьких робіт від Space Foundation. Робота дівчини отримала прихильність журі у категорії учасників від 17 до 18 років.

Загалом у конкурсі могли взяти участь діти та підлітки віком від 3 до 18 років з 88 країн світу, і цьогоріч було представлено понад 4 500 робіт. Головною темою мистецького змагання стала: "Як космічні технології допомагають покращувати життя на Землі".

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Винагорода переможниці

Вікторія виборола першість у цьогорічному International Student Art Contest, обійшовши представників з Гонконгу та Індонезії.

За перемогу вона отримає автограф космонавта, сертифікат та артнабір для майбутньої творчості. Окрім цього, її робота прикрасить Discovery Center та Міжнародний космічний симпозіум з 23 по 26 червня у Колорадо-Спрінгс, США.

Переможна робота українки / Фото International Student Art Contest

Засновник фонду Noosphere Ventures та фінансовий партнер конкурсу International Student Art Contest від Space Foundation Макс Поляков зазначає, що цьогорічна тема є дуже близькою сучасній філософії.

Цікаво бачити, як представники молодого покоління демонструють своє бачення цієї концепції за допомогою власних творчих робіт,

– розповідає Поляков.

Додамо, що конкурс існує уже 11 років, і щороку теми мистецьких робіт змінюються. Призери 2021 року вже відзначені на сторінці Space Foundation у фейсбук.