Кабінет Міністрів прийняв відповідне рішення з дводенним доопрацюванням. Це дозволить створити в Україні державну "Школи супергероїв".

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Така "Школа супергероїв" буде надавати освітні послуги дітям, які постійно перебувають в лікарнях.

Яких дітей навчатимуть у "Школі супергероїв"

Дошкільну чи середню (шкільну) освіту зможуть отримати:

діти, які перебувають на стаціонарному лікуванні (зокрема і через коронавірус),

діти, яким надається реабілітаційна допомога.



Діти навчаються в лікарні / Фото dp.gov.ua

Водночас для вчителів "Школи супергероїв", які будуть працювати в лікарнях, створять окремі умови оплати праці.

Важливо! Станом на березень 2021 року в Україні близько 30 тисяч дітей постійно перебували у лікарнях, і через це не могли здобувати освіту. Тому у різних містах створюють спеціальні “школи супергероїв”.

До слова, з 30 жовтня у червону зону карантину перейдуть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Як там будуть працювати школи та виші – читайте у статті.