Інститут освітньої аналітики опублікував оновлені дані про кількість учнів, вчителів та шкіл в Україні станом на початок 2021/2022 навчального року.

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Звіт показав, що у школах у вересні 2021 пішли на навчання понад 4,23 мільйони учнів. Якщо порівняти з 2020 роком, їхня кількість зросла на 39 тисяч – тоді їх було трохи більше як 4,19 мільйонів.

Проте кількість вчителів скоротилася аж на 3 226 працівників. Адже у 2021 році в школах працювали 434,755 освітян, а у 2020 – трохи менше 438 тисяч.

Також станом на вересень 2021 року в Україні працювали 13 991 школа, а восени 2020 року шкіл було на 824 більше – 14 815.

Не всі заклади були ліквідовані (таких всього 249). Відомо, що 308 шкіл були перетворені на філії опорних закладів. Ще певна кількість закладів не працювали, бо їхня діяльність була призупинена, або вони перебували на капітальному ремонті тощо.

Окрім того, за рік в Україні з’явилися 9 нових шкіл.

До слова, вже з 1 вересня 2022 року НУШ запровадять для учнів 5 класів, а в школах незабаром з’являться інтерни. Які пріоритетні завдання на 2022 рік визначило МОН та які нововведення чекають на школи – читайте у статті.