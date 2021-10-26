В Україні змінюються правила вступу до вишів: що нового чекати абітурієнтам у 2022 році

Нещодавно Міністерство освіти і науки затвердило нові Умови прийому на навчання до вишів у 2022 році. У цьому документі містяться певні нововведення, що впливатимуть на підготовку до вступної кампанії.

Додамо, що цей документ поки не зареєстрований у Міністерстві юстиції, тому до нього можна внести певні зміни.

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Чого чекати абітурієнтам

Для абітурієнтів, які хочуть вступити до вишу після 11 класу, дещо змінився перелік конкурсних предметів ЗНО. Вступників-магістрів теж чекають зміни, зокрема для більшості з них у 2022 році вступні випробування відбуватимуться з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.

Увага до математики та української мови

МОН ще раніше визначило математику як обов'язковий предмет для складання ДПА у формі ЗНО, і встановив обов'язковість цього предмета при вступі на певні спеціальності.

Тепер у затверджених Умовах прийому до закладів вищої освіти в 2022 році додали ще кілька спеціальностей, на які другим обов’язковим конкурсним предметом є математика. Зміни торкнулися спеціальностей:

061 "Журналістика",

231 "Соціальна робота",

"Соціальне забезпечення".

А для вступу на спеціальності з галузі знань "Міжнародні відносини" обов'язковими другим і третім конкурсними предметами визначені математика та іноземна мови.

Як і під час вступної кампанії-2021, обов’язковим першим предметом є українська мова або українська мова і література (залежно від спеціальності).

У переліку конкурсних предметів, які обов'язкові для вступу в 2022 році немає жодної спеціальності, для якої результат тестування з фізики був би обов’язковим.

Так само результати ЗНО з хімії й географії – обов'язкові для вступу лише на дві спеціальності кожен: 014.06 "Середня освіта (Хімія)", 014.07 "Середня освіта (Географія)", 102 "Хімія" та 106 "Географія".

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Крім того, для невеликої кількості спеціальностей при вступі 2022 року розширили вибір третього предмета.

Додамо, що у 2022 році вступники зможуть подавати сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022 років. Виші у своїх правилах прийому мають визначити мінімальне значення кількості балів з конкурсних предметів, із якими вступник допускається до участі в конкурсному відборі. Такі бали не можуть бути нижчими від 150 для вступу на медичні спеціальності.

Коли і скільки заяв можна подавати

Вступники цього року зможуть подати до 5 заяв на бюджетні місця. У кожній із цих заяв вступники мають зазначити її пріоритетність відносно інших заяв (де 1 – найвища пріоритетність). Зазначену пріоритетність заяви більше не можна буде змінити.

Водночас кількість заяв, які можуть бути подані на контрактну форму навчання у 2022 році, зменшилася до двадцяти.

Терміни вступної кампанії. Вони істотно не змінилися. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться, як і торік, 1 липня, а подача заяв – із 14 липня. Вступні іспити, творчі конкурси (якщо це потрібно для вступу) проводитимуться також із 1 липня, а співбесіди — з 17 по 19 липня. Рекомендації до зарахування надаватимуться до 27 липня.

Як рахуватиметься конкурсний бал

Конкурсний бал вступника обчислюється за незмінною формулою:

результати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох предметів та творчого конкурсу),

результати середнього бала додатка до атестата,

результати балів за мотиваційний лист і особливі успіхи (зокрема, підготовчі курси).

Кожна складова конкурсного бала множиться на певний коефіцієнт. Умовами прийому визначені мінімальні/максимальні межі цих коефіцієнтів та те, що їх сума має дорівнювати 1 (одиниці).

А вже кожен виш у своїх правилах прийому присвоює остаточний коефіцієнт кожному складнику конкурсного бала. Саме тому один і той самий вступник може мати різний конкурсний бал у різних закладах чи при вступі на різні спеціальності.

Коефіцієнт кожного з предметів ЗНО має становити не менше ніж 0,2, середній бал додатка до атестата може мати коефіцієнт до 0,1, особливі успіхи – до 0,05 і мотиваційний лист — до 0,01.

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Конкурсний бал, як і раніше, підлягатиме коригуванню шляхом застосування регіонального, галузевого та сільського коефіцієнтів. Для цього обрахований за вищезгаданою формулою конкурсний бал множать на добуток цих коефіцієнтів.

Так, для вступу в Київ міський коефіцієнт дорівнюватиме 1, для вступу у виші Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей – 1,04 і 1,02 – в інших випадках.

Галузевий (1,02) застосовується лише до заяв першої та другої пріоритетності, поданих на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Сільський коефіцієнт 1,02 застосовуватиметься до заяв випускників шкіл сільської місцевості.

Чого очікувати вступникам на магістратуру

Що стосується абітурієнтів-магістрів, то зміни чекають тих, хто планує вступати на спеціальності:

05 "Соціальні та поведінкові науки",

06 "Журналістика",

07 "Управління та адміністрування",

08 "Право",

28 "Публічне управління та адміністрування",

29 "Міжнародні відносини".

Їм для вступу доведеться складати, крім єдиного вступного тесту з іноземної мови, тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та предметний тест (останні будуть складовими єдиного фахового вступного випробування – ЄФВВ).

При цьому результати іспиту з іноземної мови можуть подаватися за 2020, 2021 або 2022 роки, а кожного блоку єдиного фахового вступного випробування – лише складеного у рік вступу.

При вступі на ці спеціальності абітурієнти також визначатимуть пріоритетність заяв (для вступу на бюджет). Конкурсний бал визначатиметься шляхом додавання результатів ЄВІ з іноземної мови, оцінки предметного блоку ЄФВВ та оцінки блоку ТЗНК, помножених на коефіцієнти.

При цьому такі коефіцієнти визначатиме кожен заклад вищої освіти, однак вони мають становити не менше 0,25 кожен і в сумі дорівнювати 1 (одиниці).

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Реєстрація вступників для складання ЄВІ з іноземної мови та ЄФВВ триватиме з 26 квітня по 17 травня. Основна сесія іспиту з іноземної мови призначена на 29 червня, а ЄФВВ — на період з 20 червня по 2 липня.

Отже, основні умови вступу до вишів у 2022 визначено. Абітурієнтам варто ретельно готуватися до вступних випробувань і не забувати переглядати сайти вишів, де до 31 грудня 2021 року оприлюднять правила прийому до кожного з них.

До слова, МОН рекомендувало вишам, коледжам та профтехам запровадити онлайн-навчання з 25 жовтня до 15 листопада. Наразі університети п’яти областей повністю перейшли на дистанційку. Перелік регіонів – дивіться за посиланням.