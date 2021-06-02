В Україні змінять критерії до відбору підручників для шкіл: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5465, згідно з яким встановлять чіткі критерії до відбору підручників. Насамперед це стосується навчальної літератури для шкіл, гімназій та ліцеїв.

Відповідне рішення підтримали понад 300 депутатів на засіданні 2 червня.

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Законопроєкт встановить чіткі вимоги до якості навчальної літератури. Зокрема, у підручниках не може бути академічного плагіату, фальсифікацій і фабрикацій, дискримінаційних висловлювань тощо.

Також за державні кошти будуть проводити експертизи навчальної літератури. Її можна буде провести й для тих підручників, які виготовляються за кошти фізичних і юридичних осіб.

Під час навчання буде заборонено використовувати ту літературу, яку за результатами експертизи не відповідає вимогам.

Додамо, що законопроєкт ще повинен пройти друге читання, і тоді народні депутати мають ухвалити його в цілому.

Скандали зі шкільними підручниками

В підручнику з хімії для 9 класу написали, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях. Інформацію взяли із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів, лікарі не радять цього робити.

при онкозахворюваннях. Інформацію взяли із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів, лікарі не радять цього робити. А в підручнику "Я досліджую світ" для третього класу в одному з завдань згадується алкогольний напій – глінтвейн. Це обурило вчителів та батьків.

– глінтвейн. Це обурило вчителів та батьків. Також була історія з підручником "Захист Вітчизни" за 10 клас. Автор жодним чином не згадав про російську агресію, а на одному з фото російських військових видали за "українських" .

. У підручнику "Основи сім'ї" для 10-11 класів контрацепцію назвали неетичною і такою, що суперечить природі сім’ї. Там також критикують статеві відносини до шлюбу і наголошують, що "призначення жінки – давати й оберігати життя".

і наголошують, що "призначення жінки – давати й оберігати життя". А в робочому зошиті початкових класів з предмету "Я досліджую світ" поряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою поставили фото зірок Надії Дорофеєвої та Монатіка. Це викликало неабияке обурення у людей.

поставили фото зірок Надії Дорофеєвої та Монатіка. Це викликало неабияке обурення у людей. Ще один скандал виник з підручниками з української мови для третього класу. Там знайшли приховану рекламу популярної марки води "Моршинська" та львівської кав'ярні. Це обурило та шокувало багатьох батьків школярів.

До слова, учениця з Вінницької області нещодавно виграла Всеукраїнську літературну премію за кращий фантастичний твір. Згодом з'ясувалося, що в роботі школярки присутній плагіат, тож її позбавлять премії. Деталі – тут.