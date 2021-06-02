В Україні змінять критерії до відбору підручників для шкіл: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5465, згідно з яким встановлять чіткі критерії до відбору підручників. Насамперед це стосується навчальної літератури для шкіл, гімназій та ліцеїв.
Відповідне рішення підтримали понад 300 депутатів на засіданні 2 червня.
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Законопроєкт встановить чіткі вимоги до якості навчальної літератури. Зокрема, у підручниках не може бути академічного плагіату, фальсифікацій і фабрикацій, дискримінаційних висловлювань тощо.
Також за державні кошти будуть проводити експертизи навчальної літератури. Її можна буде провести й для тих підручників, які виготовляються за кошти фізичних і юридичних осіб.
Під час навчання буде заборонено використовувати ту літературу, яку за результатами експертизи не відповідає вимогам.
Додамо, що законопроєкт ще повинен пройти друге читання, і тоді народні депутати мають ухвалити його в цілому.
Скандали зі шкільними підручниками
- В підручнику з хімії для 9 класу написали, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях. Інформацію взяли із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів, лікарі не радять цього робити.
- А в підручнику "Я досліджую світ" для третього класу в одному з завдань згадується алкогольний напій – глінтвейн. Це обурило вчителів та батьків.
- Також була історія з підручником "Захист Вітчизни" за 10 клас. Автор жодним чином не згадав про російську агресію, а на одному з фото російських військових видали за "українських".
- У підручнику "Основи сім'ї" для 10-11 класів контрацепцію назвали неетичною і такою, що суперечить природі сім’ї. Там також критикують статеві відносини до шлюбу і наголошують, що "призначення жінки – давати й оберігати життя".
- А в робочому зошиті початкових класів з предмету "Я досліджую світ" поряд з Тарасом Шевченком та Лесею Українкою поставили фото зірок Надії Дорофеєвої та Монатіка. Це викликало неабияке обурення у людей.
- Ще один скандал виник з підручниками з української мови для третього класу. Там знайшли приховану рекламу популярної марки води "Моршинська" та львівської кав'ярні. Це обурило та шокувало багатьох батьків школярів.
До слова, учениця з Вінницької області нещодавно виграла Всеукраїнську літературну премію за кращий фантастичний твір. Згодом з'ясувалося, що в роботі школярки присутній плагіат, тож її позбавлять премії. Деталі – тут.