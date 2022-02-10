У Міністерстві розвитку громад та територій створили спеціальний посібник, в якому затвердили єдиний дизайн.

До теми Був у шоці, – Клопотенко розповів, що його найбільше вразило під час роботи у шкільних їдальнях

Чому потрібен єдиний дизайн для всіх шкіл? За словами експертів, універсальні рекомендації допоможуть поступово оформити всі шкільні їдальні в Україні у стандартному сучасному дизайні.

Рекомендації є актуальними не тільки для звичайних шкіл, а й для навчальних закладів, на базі яких організація гарячого харчування неможлива.

Як виглядатиме шкільна їдальня

Всього у посібнику представлено два варіанти. Перший більш універсальний та дешевший. А другий дизайн – дорогий та складний.

Простий варіант

У цьому дизайні пропонують зробити підвісну стелю типу "Армстронг". Також зазначається, що стіни та колони можна пофарбувати акриловою однотонною фарбою, а для захисту від сонця на вікнах повісити жалюзі.



На вікнах хочуть повісити жалюзі / Варіант простого варіанту ремонту

В їдальні будуть меблі з ДСП на металевому каркасі, підвісні світильники та накладні умивальники.



У їдальні обов'язково мають бути умивальники / Варіант простого варіанту ремонту

Також на фото можна побачити, що столи та стільчики будуть у білому кольорі.



Всі столи та стільці у білому кольорі / Варіант простого варіанту ремонту

Складний варіант

У цьому варіанті дизайну окрім фарби, на стінах з'явиться індивідуальний графічний малюнок. До того ж на колонах розмістять дерев'яні панелі.



В інтер'єрі є багато дерев'яних елементів / Варіант складного ремонту

Також меблі будуть однотонні, з екологічних матеріалів. На фото представлені столи у сірому кольорі, а стільці жовтого.



Стільці будуть у сірих та жовтих кольорах / Варіант складного ремонту

Тут замість жалюзі на вікна повісять рулонні штори.



Їдальні виглядатимуть сучасніше / Варіант складного ремонту

Нагадаємо, станом на 1 лютого, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.

Важливо Зеленська з Клопотенком розвінчали міфи про нове шкільне харчування: чому не варто вірити

До слова, з 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Ініціатором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

Відтепер приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі.



Деякі страви з меню Клопотенка для шкіл / Інфографіка 24 каналу